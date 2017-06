Fiéis participam de missa e procissão na Paróquia Sagrado Coração de Jesus nesta sexta

O grande diferencial deste festejo é horário da procissão – Divulgação

Com o tema “Do Sagrado Coração de Jesus jorra a preservação nos Biomas Brasileiros”, a Paróquia Sagrado Coração de Jesus se prepara para mais um dia de festa do padroeiro. Como tradição, milhares de fiéis irão percorrer nesta sexta-feira (23) a partir das 5h30 às principais ruas centrais de Manaus, para honrar e agradecer ao Coração de Jesus.

A comunidade está situada na rua Ferreira Pena, 1285, Centro da cidade. O grande diferencial deste festejo é horário da procissão. A igreja abre as portas às 5h com uma linda alvorada, cantando os parabéns, e os diversos hinos do festejo do Coração de Jesus. Logo após, seguem em procissão. Muitos fiéis e devotos do Coração de Jesus moram nos lugares mais afastados da Zona central. Por conta disso, precisam apanhar o primeiro ônibus para conseguir participar desde o início da celebração.

Os comunitários passam a madrugada enfeitando as vias por onde o andor irá passar. Para se comunicar com os demais, eles soltam fogos durante toda a madrugada como sinal de alerta com a aproximação do horário da procissão. A avenida Ayrão, é um desses exemplos de dedicação dos comunitários. Todos os anos, a via planeja e vive intensamente o festejo.

Com a chegada da procissão na paróquia, se reza a missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Este ano, será presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. Após a celebração, os fiéis são convidados a participar de um café da manhã preparado pelos comunitários. Durante o dia se celebra a festividade às 12h e também às 19h.

Neste ano, a comunidade realizará dois dias de arraiais, com muitas comidas típicas e diversas atrações da época. O primeiro é realizado na sexta-feira (23) e o segundo durante a noite de sábado(24). Neste ocorre o tradicional bingão dos festejos.

Com informações da assessoria