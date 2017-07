Fiéis fazem orações e pedidos durante a 24ª Marcha para Jesus em Manaus

Ao som de música gospel e muitas orações, milhares de fiéis participaram, na tarde deste sábado (29), da 24ª “Marcha para Jesus”, realizada em Manaus, pela Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam). A caminhada, teve início na Praça da Saudade, no Centro, e seguiu pela avenida Constantino Nery até ao Sambódromo, na avenida Pedro Teixeira, Zona Centro-Oeste, onde acontece o show do cantor Nacional Fernandinho.

A marcha este ano tem o tema “Família: Projeto de Deus para transformar a sociedade”. A coordenação estima que 100 mil pessoas participaram do evento.

Milhares de Fiéis participaram da marcha – fotos: Janailton Falcão

Durante o trajeto pela Constatino Nery, um dos trios elétricos parou em frente a Unimed. O locutor pediu para todos entenderem as mãos em direção ao hospital e realizarem uma oração. Após o ato, a multidão seguiu.

Para a servidora pública, Janete Moreira, de 32 anos, que participa da cerimônia religiosa há 10 anos, a única saída para momento que o país enfrenta é Deus.

“Estamos passando por um momento tão difícil no nosso país, que a única solução é Deus. Precisamos orar pela nossa nação. A Marcha pra Jesus é um evento que mostra que todos devemos nós unir para lutarmos juntos por um Brasil melhor “, disse a mulher.

Trios elétricos tocando muito louvores animaram os fiéis durante o percurso

A estudante Beatriz Silva, de 18 anos, disse que participa há 5 anos da marcha. Ela, que é da igreja Assembleia de Deus, localizada na área do Amazonino Mendes, Zona Leste, contou que espera ansiosa, todos os anos, pelo evento.

“É uma festa muito bonita. Glorificar a Deus é a melhor coisa. Nesse lugar podemos sentir a presença dele. Não precisamos de muita coisa para ser feliz, apenas da presença de Deus. Ele é o rei dos reis”, falou a jovem.

Na chegada ao Sambódromo houve um momento cívico. Logo após, a banda Templos inicia um show musical. Em seguida, o Ministério Boas Novas faz uma apresentação especial. Para encerrar a noite, o show fica por conta do cantor gospel Fernadinho.

Grupos de jovens usaram muito pó colorido durante a marcha

Durante o percurso da marcha, vias foram interditadas temporariamente para facilitar a passagem dos fiéis. Ao todo, 130 agentes de trânsito ficaram posicionados nos principais cruzamentos das vias incluídas no trajeto.

Ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e quatro viaturas da Polícia Militar acompanharam a marcha para evitar qualquer imprevisto.

