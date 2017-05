Fieam e Cieam homenageiam destaques no Mérito Industrial 2017

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) e o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas (Cieam) realizaram, na noite desta sexta-feira (26), o Mérito Industrial do Estado 2017, evento que premia os empresários de destaque da indústria local.

O empresário Carlos Alberto Conde, dono da rede de padarias que leva seu sobrenome, foi escolhido o “industrial do ano”. O título de “micro industrial destaque do ano” ficou para Roberto Benedito de Almeida, 72, dono da marcenaria RB Almeida. Ele também responde pela presidência do Sindicato da Indústria de Marcenaria de Manaus. A Recofarma da Amazônia ficou com o título “Exportadora do Ano”.

A noite ainda teve espaço para entrega da Medalha do Mérito Industrial Moysés Israel. A comenda leva pela primeira vez o nome do fundador da Fieam e é entregue a cada dois anos. Os homenageados com a comenda foram o general Teophilo Gaspar de Oliveira, 62, e o ex-governador Amazonino Mendes, 77.

Política

Tendo ocupado por três vezes o cargo de governador do Amazonas, além de ter ocupado a cadeira de senador pelo Amazonas e prefeito de Manaus, o homenageado da noite, Amazonino Mendes, o “Negão”, não escapou das perguntas sobre o quadro político do Estado.

Com o nome cotado entre os pré-candidatos ao governo do Estado, Amazonino não desmentiu, nem confirmou, que irá concorrer ao pleito. Disse que seria uma “sandice” expor nomes em um processo que é sigiloso por natureza. Mas não deixou de levantar dúvida sobre a possível candidatura.

“É um direito de qualquer cidadão e eu não posso, com a experiência que adquiri, me furtar a participar desse processo, com um cidadão igual a qualquer outro”, disse Mendes.

Amazonino, que não é o primeiro político a receber o Mérito Industrial no Estado – antes dele, foram agraciados Bernardo Cabral e Serafim Correa – passa a integrar um grupo de personalidades como o então arcebispo de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, e o ministro Mauro Campbell.

Raphael Sampaio

EM TEMPO