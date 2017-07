Fieam busca parcerias internacionais para estreitar ações de investimento no AM

A ZFM oferece diversos tipos de incentivos fiscais para empresas estrangeiras e nacionais que queiram se instalar na região – Divulgação

A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM), por meio do Centro Internacional de Negócios do Amazonas (CIN-AM), recebeu, nesta semana, a visita da comitiva do Conselho Chinês de Promoção de Comércio Internacional (CCPIT) para estreitar as ações de investimento de empresas chinesas no Estado.

Mi Na, chefe da comitiva e representante chefe do CCPIT, vem promovendo o estado do Amazonas para empresários de seu país há algum tempo e na visita, viu a possibilidade de aprofundar seu conhecimento sobre o estado e a zona franca de Manaus, conforme explicou.

O CCPIT é composto por mais de 80 associados chineses que tem interesse em investir no Brasil e buscam as melhores oportunidades para expandir seus negócios. Michael Jones, diretor executivo da indústria chinesa Gree, instalada no polo industrial de Manaus, que acompanhou a comitiva, ressaltou a importância do conselho chinês e da abertura de novas parcerias com órgãos locais como o CIN-AM, que fomentam a exportação e os investimentos no estado.

Marcelo Lima, gerente do CIN-AM, acredita que novas ações benéficas para o estado começarão a surgir a partir desse primeiro contato. “Iremos realizar, em parceria com o CCPIT, uma rodada de investidores para o ano de 2018, apresentando os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM) e as possibilidades de negócios existentes aqui no estado”, esclarece.

A ZFM oferece diversos tipos de incentivos fiscais para empresas estrangeiras e nacionais que queiram se instalar na região. De acordo com Lima, as reduções de alíquotas do Imposto de Importação (II), do Imposto sobre produto industrializado (IPI) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) são incentivos para que novas empresas procurem e se instalem no estado. “Em função desses incentivos temos mais de 500 empresas instaladas no polo industrial, sendo a grande maioria de investimentos estrangeiros”, salientou o gerente do CIN-AM.

