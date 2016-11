Fidel Castro recebe homenagem póstuma em consulado cubano de Manaus

Em virtude do falecimento de Fidel Castro ocorrida neste sábado (26), a tarde deste domingo (27) foi escolhida para que cubanos que residem em Manaus pudessem prestar homenagens ao ex-líder cubano. Consternador, cerca de 100 nativos que estavam presentes entoaram cantos culturais durante o ato realizado no Consulado da República de Cuba, localizado no conjunto Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O cônsul general Turcios Miguel Esquibel foi um dos responsáveis pela organização do ato. “É um momento que provamos a honra e o respeito total ao nosso líder Fidel Castro. Todos os meses de agosto nos reunimos aqui para comemorar o aniversário dele e, hoje, o momento é condolente e não poderíamos fazer diferente. O Fidel é eterno”, disse.

Abraham Lorenzo é dos cubanos que exercem o cargo de cônsul em Manaus. Para ele, o momento é de dor e de perda irreparável. “Sabíamos das dificuldades que Fidel atravessava por causa da saúde dele, mas sentiremos muito a ausência dele, pois a Cuba deve à Castro. É revolucionário de um país que foi oprimido pelos americanos e que sofreu com o bloqueio comercial. Cuba viveu cenas de guerra e tenho certeza que estaremos reunidos aqui nos próximos meses de agosto e novembro porque ele jamais será esquecido, será um mito”, falou aos presentes, em tom alegre.

Sobre o socialismo praticado na Cuba, Abraham Lorenzo não escondeu a preferência. “É o melhor para nossa nação. Cuba se reestabelecerá cada vez mais com a presença de Raúl Castro no poder”, disse o cônsul.

Nomes da política amazonense, como o deputado estadual José Ricardo (PT) e o ex-deputado federal Eron Bezerra (PCdoB) estiveram presentes no ato condolente. “Tenho muita afinidade com o cônsul de Cuba em Manaus. É um país importantíssimo para história mundial e com toda certeza, nós, como irmãos temos que estar presente nestes momentos de dor. Se resume a um povo muito prejudicado pelas injustiças sociais e comerciais devido o egocentrismo americano”, frisou o petista.

Nos dias de hoje, a Cuba é o único país socialista do mundo. Com o agravamento do estado de saúde de Fidel Castro, em 2007, seu irmão mais velho Raúl Castro assumiu o governo em fevereiro de 2008.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO