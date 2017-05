Fiat faz recall de 70 mil veículos por risco de desligamento do motor

A Fiat anunciou nesta segunda-feira (22) recall dos veículos Fiat Bravo, Doblò, Doblò Furgão, Fiorino, Grand Siena, Idea, Linea, Novo Palio, Palio Fire, Palio Weekend, Siena, Strada e Uno, modelos 2016 e 2017, para substituição do alternador. São no total 70.740 veículos afetados.

A Fiat foi a segunda montadora que mais emplacou carros no ano passado, com 304.980 veículos vendidos, de acordo com dados da Fenabrave (federação dos distribuidores), o que corresponde a uma fatia de mercado de 15,4%.

De acordo com a empresa, uma falha no alternador pode provocar irregularidade no funcionamento do motor -o que, no limite, pode levar ao seu desligamento inesperado, o que aumenta o risco de colisão.

Para analisar a necessidade de substituição da peça, o proprietário dos veículos convocados para recall deve agendar uma vistoria gratuita na concessionária a partir de 24 de maio. O tempo estimado de reparo é de uma hora.

Em caso de dúvidas, o cliente deve procurar a Central de Serviços ao Cliente FIAT pelo telefone 0800 707 1000 ou o site da empresa (www.fiat.com.br).

Folhapress