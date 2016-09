FIA anuncia calendário da F-1 de 2017 com GP do Brasil em dúvida

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) divulgou nesta quarta-feira (28) o calendário provisório da temporada de 2017 da F-1 com o GP do Brasil sob dúvida. No comunicado oficial distribuído pela entidade, a prova de Interlagos está marcada para o dia 12 de novembro do próximo ano, mas um asterisco indica que ela está “sujeita à confirmação”.

A possibilidade de o GP do Brasil deixar o calendário não é novidade. O contrato para a realização do GP do Brasil foi renovado há dois anos e é válido até a temporada 2020, mas o chefe da categoria, Bernie Ecclestone, tem pressionado a organização da prova ao longo do ano.

Em junho, a revista especializada alemã ‘Auto Motor und Sport’ publicou uma declaração de Ecclestone ameaçando romper o vínculo e tirar a etapa do próximo calendário. Segundo a publicação, o motivo seria a dificuldade financeira dos organizadores da prova. O chefão da F-1 havia dado declarações similares à emissora britânica Sky Sports em março.

Na ocasião, a organização do GP do Brasil emitiu nota negando a publicação alemã, afirmando que “está seguindo à risca o projeto de reforma do autódromo de Interlagos” e que fechou com novos patrocinadores.

A pressão de Ecclestone no começo da temporada recaía inclusive para a etapa deste ano, mas prova de 2016 está confirmada para 13 de novembro em Interlagos.

Além do GP do Brasil, mais duas provas aparecem como sujeitas à confirmação em 2017: o GP do Canadá, em Montréal, e o GP da Alemanha, em Hockenheim. Se todas as etapas forem realizadas a temporada contará com as mesmas 21 provas da atual temporada, que foi a maior da história da categoria.

