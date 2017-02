FGTS vai impulsionar a construção civil no AM

A ampliação do limite do financiamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo governo federal, para compras de novos imóveis, vai gerar mais crescimento no setor de construção civil do Amazonas e aumentar a possibilidade de novos empreendimentos locais. Atualmente, o setor está trabalhando apenas com produtos que já estão em estoques e com pequenos lançamentos em faixas e valores menores.

Com a medida, representantes do setor de construção civil acreditam que a meta de crescimento de 5% esperada poderá ser fixada a partir do segundo semestre deste ano, devido ao momento de retração da economia local no âmbito da construção civil.

Para o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM), Frank Souza, a medida passa a ser ótima para a economia local, no setor da construção civil. Segundo ele, a ampliação do financiamento dobra o valor que se podia usar com

recursos do FGTS.

“Pelo sistema financeiro de habitação, quando o juros é menor, facilita a venda de novos imóveis que tinham valores superiores a R$ 750 mil. Esse fator deve impulsionar o mercado e faz com que mais famílias possam comprar imóveis e, assim, renovar o estoque com mais empreendimentos”, disse o presidente do Sinduscon.

Segundo o dirigente, hoje, os estoques da construção civil estão bastante elevados e há redução desses estoques com a possibilidade de compras e a ampliação do financiamento leva a novos lançamentos.

Reflexo positivo

Para o diretor comercial da Cristal Engenharia, Jorge Roldão, ao aumentar o teto de financiamento do recurso do FGTS, o reflexo passa a ser positivo para o setor da construção civil no Amazonas. Segundo ele, no passado, o recurso só poderia ser usado com um teto máximo de R$ 750 mil e, a partir de hoje, dobrou o teto.

“É possível usar recurso para poder viabilizar a compra de um imóvel que vale R$ 750 mil, por exemplo”, explicou.

Jorge Roldão disse, ainda, que a decisão do governo federal foi assertiva e vai ao encontro do propósito de fomentar a recuperação econômica do país. Conforme o diretor comercial, a medida traz com toda certeza um reflexo e avaliação positivos.

Modalidades

Entre as modalidades fixadas para a aquisição de imóveis pelo programa Minha Casa, Minha Vida, existem quatro faixas de renda contempladas, entre elas, as de famílias com renda de até R$ 1,8 mil, as com renda de até R$ 2.350, as com renda de até R$ 3,6 mil e as famílias com renda de até R$ 6,5 mil.

Limite

O limite reajustado de 1,5 milhão para a compra de novos imóveis que podem ser financiados com o FGTS foi anunciado, ontem, pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e deve ser implantado até o final do ano.

A medida vale para financiamentos contratados entre 20 de fevereiro a 31 de dezembro deste ano, em todos os Estados brasileiros.

Segundo a CMN, a medida tem como objetivo estimular a construção civil, que cortou 776 mil postos de trabalho com carteira assinada nos últimos 2 anos, e

beneficiar a classe média.

Henderson Martins

EM TEMPO