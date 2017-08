FGTS: Lucro extra será de R$ 30 em média por conta, diz Caixa

A Caixa Econômica Federal (CEF) vai distribuir pela primeira vez uma parte da lucratividade do FGTS com os trabalhadores. Cada conta receberá 29,62 reais em média, segundo a Caixa.

O valor corresponde à divisão do lucro 7,28 bilhões de reais entre as 245,7 milhões de contas do FGTS. O montante é metade do lucro obtido pelas aplicações dos recursos do fundo em obras de infraestrutura no ano passado.

Os recursos serão creditados nas contas do FGTS até 31 de agosto, proporcionalmente ao saldo existente em cada conta no dia 31 de dezembro de 2016. O saques só poderá ser feito sob as regras do fundo, como em caso de demissão sem justa causa e compra de imóvel. Os valores poderão ser consultados no site da Caixa ou pelo telefone 0800 726 2017.

A divisão dos lucros do FGTS já havia sido antecipada pelo presidente Michel Temer durante evento em São Paulo na última terça-feira. O objetivo é tornar a remuneração do FGTS menos desvantajosa. Pela regra atual, o FGTS paga juros de 3% ao ano mais a taxa referencial (TR). Com isso, o rendimento tem ficado historicamente abaixo da inflação e de investimentos conservadores, como a poupança.

Com a distribuição dos lucros, o rendimento do FGTS em 2017 será de 7,14% (5,11% da correção habitual + 1,93% dos lucros). De acordo com a Caixa, o dinheiro estará disponível a cerca de 88 milhões de trabalhadores.

EM TEMPO

