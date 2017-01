Feto é encontrado em lixeira no Monte das Oliveiras

Um feto, já bem desenvolvido, foi encontrado em uma lixeira no início da tarde deste domingo (1º). A Polícia Militar (PM) foi acionada por moradores.

Em patrulhamentos pelas ruas do bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária foram avisados por moradores da rua Achuarana que, lá, tinha um feto em meio a um depósito que continha lixos.

A viatura foi para o local e constatou o fato. “O feto já era bem grande e estava em um recipiente de vidro bem vedado, semelhante àqueles de experimento”, falou o tenente da 26ª, Roberto Nascimento.

Ainda de acordo com o tenente, a Cicom acionou a perícia da Polícia Civil para as investigações e o Instituto Médico Legal (IML) para a remoção do feto.

