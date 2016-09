Festival ‘Pump Colors’ vai invadir a Arena da Amazônia

Uma chuva de cores toma conta de Manaus no domingo (11) com o festival “Pump Colors”, que retorna à capital para a sua segunda edição. O evento acontece na Arena da Amazônia, a partir das 14h. A festa é dedicada a toda a família e será animada pelo som de DJs Nacionais e locais.

Inspirado no festival “Holi”, da Índia, o evento celebra a união da música e cores. A cada hora, o público se diverte com a tradicional explosão de cores, quando todos lançam, ao mesmo tempo, o pó colorido, formando uma verdadeira paleta de cores humana. O pó colorido, ZIM, é feito de amido de milho e de corante natural, o que não causa problemas na pele.

O evento contará com DJs locais e nacionais, a exemplo do DJ Repow, que volta a Manaus para comandar a nova edição da festa. Os DJs Graciano Rebelo, TooHoot, The Horn Pub, FTampa, Chris Leão, Malik Mustache e Larissa Lahw completam a programação do evento com muita música eletrônica. O line up seguirá também a temática, com hits alegres para todo mundo se divertir bastante, celebrando a vida com muita música, sorrisos e cores.

Como o festival é diurno, a organização do evento recomenda o uso de roupas leves, e em tons claros, especialmente o branco, para enaltecer as cores quando houver a explosão. Óculos de grau também são mais aconselháveis para os que preferem lentes de contato. Lembrando que, para não prejudicar celulares, GoPros e câmeras fotográficas, é indicado levar protetor para os seus objetos.

A partir desta sexta-feira (9) inicia a venda do 4º lote de ingressos, que custam R$ 70 (pista), R$ 110 (front stage) e R$ 200 (camarote ), à venda na Levi’s (Manauara Shopping) e no Stand da Fábrica de Eventos.