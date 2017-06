Festival proporciona dia de lazer gratuito para pessoas com deficiências

Com o objetivo de reunir as pessoas com deficiências (PCD’s) e entidades que desenvolvem atividades de inclusão para interação social, a prefeitura de Manaus realiza na próxima quinta-feira (22), o ‘Festival dos PCDs’ que ocorrerá na Escola Municipal André Vidal de Araújo, das 8h às 11h, com diversas atividades recreativas e desportivas gratuitamente.

Dentre as atividades que serão desenvolvidas estão o jogo de bocha, a natação e algumas modalidades de luta. “Nosso papel é interagir diretamente com a comunidade, dando assistência e incentivando a prática de esportes e atividades de lazer para a população, bem como as Pessoas com Deficiências.

A coordenadora do evento, Wiviane de Oliveira, aponta os benefícios proporcionados pelas atividades desenvolvidas para as crianças como a melhoria da coordenação motora, o equilíbrio, o aspecto social dos PCD’s, além de aproximá-los das pessoas sem deficiência. “Através deste evento, as crianças poderão vivenciar momentos de interação e diversão junto aos participantes nas atividades desportivas e de recreação”, explicou.

A Escola Municipal André Vidal de Araújo está localizada na Rua Penetração, s/n, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul da capital.

