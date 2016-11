‘Festival Nossa Energia Move a Amazônia’ agita noite de sábado na Ponta Negra

O Complexo Turístico da Ponta Negra receberá neste sábado (19), a quinta edição do ‘Festival Nossa Energia Move a Amazônia’, que terá as bandas Os Paralamas do Sucesso e Luan Forró Estilizado entre as atrações. A programação será gratuita e envolverá gastronomia, esportes e música.

O evento começará a partir das 15h e será realizado em três ambientes diferentes do complexo. Um palco será montado na praia, onde haverá apresentações dos DJ’s da cena local Alonso Melo e TooHoot, além da atração nacional Gustavo Condé, que é residente da Club88, considerada a melhor boate underground do interior de São Paulo. E, em paralelo, exibições de esportes radicais como flyboard, wakeboard e paraquedismo acontecerão no local.

O esporte também estará presente no festival com a realização da quarta edição da Corrida Pedestre Nossa Energia Move a Amazônia. A concentração começa às 16h, com largada prevista às 16h30. São esperados mais de mil participantes.

Já o anfiteatro receberá, a partir das 16h, os shows da banda Alaídenegão, que apresentará um repertório variado composto por estilos como brega, samba e carimbó; do grupo Supercolisor com o melhor do rock alternativo; além da cantora Márcia Novo com muito pop regional. As atrações nacionais Luan Forró Estilizado e Os Paralamas do Sucesso subirão ao palco às 20h15 e 22h, respectivamente.

No calçadão do complexo, o público poderá conferir pratos da culinária amazonense a preços populares com o espaço gastronômico ‘Feira do Peixe’, a partir das 17h. Entre os restaurantes confirmados estão o Sabores da Amazônia, Morada do Peixe, Tambaqui de Banda, entre outros.

“Serão mais de oito horas de festival aberto ao público. A proposta é garantir um dia de diversão com esporte, gastronomia e muita música boa”, destacou um dos organizadores do Nema, David Freidzon.

Corrida Nema

A entrega dos kits para a Corrida Nema começa na tarde desta quinta-feira (17), das 14h às 20h, e segue até sexta-feira (18), das 10h às 18h, na loja Espantalho Pneus, localizada na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada. Para receber o material, o atleta deverá apresentar um documento oficial de identidade com foto e o recibo original de pagamento da inscrição.

Com informações de assessoria