‘Festival Nordestino’ vai ter programação ‘arretada de boa’ na Ponta Negra

Quem curte comer bem não pode perder, neste fim de semana em Manaus, a programação do ‘Festival Nordestino, Evento Gastronômico’, que está com uma programação ‘arretada de boa’ na Ponta Negra. Além das delícias peculiares ao Nordeste, as atrações também darão um show no evento, animando ainda mais o público participante do inédito festival, neste sábado e domingo (209 e 30), de 17h às 23h.

No Palco Oxé, na noite de sábado, a partir de 19h, apresentará o ‘Forró Delivery’ que dará o pontapé inicial, prometendo embalar dançarinos presentes e amantes da música nordestina. A partir de 21h será a vez do grupo ‘Mão Pra Riba’ comandar o palco, com o autêntico forró pé-de-serra.

Já no domingo, às 19h, quem abrirá a noite é será ‘Joãozinho do Acordeon & Banda Xoteado’. Às 21h o ‘Calangos do Nordeste’ encerrará o festival trazendo sucessos que buscam resgatar a música nordestina de raiz, relembrando artistas destaques desde a época dos anos 50 até os dias atuais.

Haverá ainda apresentações de danças típicas do nordeste e o concurso para escolher o melhor casal dançarino do ‘Festival Nordestino’.

Culinária

O Nordeste, conhecido por ser rico em culinária e cultura foi o tema escolhido para o evento de gastronomia que promete fazer os conterrâneos e amantes desses lugares degustarem comidas e apreciarem as músicas e atrações típicas, em um ambiente seguro, com quitutes saborosos, atrações e serviços de qualidades, com decoração que remeterá os participantes aos cenários nordestinos.

Pratos como: ‘buchada’, ‘carne de sol na chapa’, ‘bobó de camarão’, ‘É mulesta de bão’ (carne de sol frita com manteiga de garrafa, queijo coalho e macaxeira cozida), ‘Tá de matar o guarda’ (canjiquinha salgada nordestina com queijo coalho e linguiça artesanal de carne de sol), ‘É pai d´égua’ (coxinha de frango frita ao molho barbecue, ‘galinha caipira’, ‘camarão alho e óleo’, ‘Sanduíche Lampião’ (recheio de acarajé), ‘Sanduíche Maria Bonita’ (recheio de carne seca e queijo coalho), ‘pudim de tapioca’, ‘cuscuz recheado’, ‘dadinho de tapioca’ e ‘caldinho de frutos do mar’ farão parte do menu nordestino do evento gastronômico.

As porções serão vendidas pelos estabelecimentos já confirmados: Fino Sabor Cearence, Oxé Bar, D´lis Doces, Le Pot, chef Daniel Vassalo, Delícias da Pepeta, Flor de Jambú, Ponto Certo, Pizza no Cone, Gusta Mais, Oh trem bom – delícias gourmet, Bolo da Vovó Tereza, Gourmet Amazônico, Consulado do Hambúrguer, Frozen Factory, Pizza a Bessa e Dogger.

“Será uma oportunidade do público que aprecia os festivais gastronômicos, conhecer e /ou relembrar o que o nordeste brasileiro tem para oferecer, seja na tradicional culinária, como em sua cultura em si. Este novo festival promete uma agradável experiência aos manauaras e deverá se fixar no calendário de eventos da cidade”, pondera Carlos Jr, gerente de novos negócios da Mode On Eventos.

Para a criançada não ficar de fora, o ‘Espaço Mininada’ terá brinquedos infláveis que são sucesso entre a garotada, como a piscina de bolinhas, escorregador, cama elástica, jogos eletrônicos e muito mais.

