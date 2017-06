Festival Gonzagão de Manaus terá seletiva para o Brasileiro de quadrilhas

Nada melhor que o rei do Baião para receber o nome do Festival que já entrou na programação do manauense. A segunda edição do Festival Gonzagão de Quadrilhas Juninas de Manaus começa dia 30 de junho e vai até o dia 16 de julho, no estacionamento do Sambódromo, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus. De 7 a 9 de julho será realizada a seletiva Amazonas para o Brasileirão de quadrilhas.

O Festival tem por finalidade valorizar, difundir e incentivar uma das maiores manifestações populares da cultura brasileira que são os festejos juninos. Com mais de 80 danças folclóricas, a festa terá também comidas típicas e muita diversão para toda a família.

Em 2016, o evento contou com um público de 10 mil pessoas no Centro Cultural dos Povos da Amazônia. Esse ano, a expectativa de público é ainda maior, segundo o presidente da União Amazonense de Quadrilhas Juninas, Márcio Oliveira Soares. Eles esperam mais de 15 mil pessoas no festival. A seletiva para o campeonato brasileiro será realizada em três dias, movimentando ainda mais os festejos.

“O que também vai chamar a população para prestigiar o festival será a programação, na qual haverá a seletiva para definir a campeã do Amazonas, que disputará no Maranhão o título de melhor quadrilha do Brasil”, explica Márcio.

Ainda segundo o presidente, para esta seletiva entre as 80 quadrilhas selecionadas, apenas 12 estão concorrendo a vaga para competir em agosto com as melhores quadrilhas do Brasil.

Programação

Dia 30/06/2017 ( Sexta-feira )

21h00 – Final do Concurso Majestade Junina do Amazonas

Dia 01/07/2017 ( Sábado)

20h00min. Quadrilha Cômica Deu a Louca na roça

20h40min. Quadrilha Cômica Bofe me Arrocha

21h20min. Quadrilha Cômica As Loucas na roça

22h00min. Quadrilha Reino das Poderosas

22h40min. Quadrilha Alternativa Cyclone

23h20min. Quadrilha Cômica Fuzileiros

00h00min. Quadrilha Cômica Drag Queen

Dia 02/07/2017 (Domingo)

19h30min. Quadrilha Cômica Renovação

20h10min. Quadrilha Cômica Extraordinários

20h50min. Quadrilha Alternativa Vem com Tudo

21h30min. Quadrilha Cômica Play Pat´s

22h10min. Quadrilha Alt. Furacão Mist. de Ritmos

22h50min. Quadrilha Cômica Mistura Mix

23h30min. Quadrilha Cômica Paquera

00h10min. Quadrilha Cômica Escolinha na roça

Dia 03/07/2017 ( Segunda-feira)

20h00min. Ousadia do Swing

20h30min. Renovação do Swing

21h00min. Ousados do Swing

21h30min. Quadrilha Cômica Tombadas na roça

22h10min. 100% Swingueira

22h40min. Quadrilha Cômica As Barraqueiras

23H20min. Quadrilha Cômica Evolução na roça

Dia 04/07/2017 ( Terça-feira )

20h00min. Styllo Nosso Ritmo

20h30min. Quadrilha JAC na roça

21h10min. Nosso Styllo

21h40min. Quadrilha Americana Estrela do Norte

22h20min. Harmonia do Swing

22h50min. Dança Portuguesa Realeza de Portugal

23h20min. Swing Furacão

Dia 05/07/2017 ( Quarta-feira )

20h00min. Top Swing

20h30min. Quadrilha Brasileiro na roça

21h10min. Swing Sedução

21h40min. Quadrilha Amor Caipira

22h20min. Quadrilha Alternativa Atrapalhados

23h00min. Quadrilha Anjos Bandidos

Dia 06/07/2017 ( Quinta-feira )

20h00min. Revolução da Swingueira

20h30min. Quadrilha Cômica Mercenários

21h10min. Swing Gostoso

21h40min. Quadrilha de Duelo Eita Nós

22h20min. 100 Limites

22h50min. Quadrilha Pistoleiros na roça

23h30min. Lust Dance

Seletiva Amazonense

Dia 07/07/2017 ( Sexta-feira )

1- 20h00min. Quadrilha Amor Quadrilheiro1- 20h00min. Quadrilha Amor Quadrilheiro

2- 20h40min. Quadrilha Noivos da Tia Déia

3- 21h20min. Quadrilha Revolução Junina

4- 22h00min. Quadrilha Coração de São João

5- 22h40min. Quadrilha Junina Sensação

6- 23h20min. Quadrilha Explosão do Alvorada

Dia 08/07/2017 ( Sábado)

1- 20h00min. Quadrilha Explosão do Promorar

2- 20h40min. Quadrilha Águia na roça

3- 21h20min. Quadrilha Junina Caipira na roça

4- 22h00min. Quadrilha Os Caipiras de Itacoatiara

5- 22h40min. Quadrilha Paixão Caipira

6- 23h20min. Quadrilha Rosas do Sertão

Dia 09/07/2017 ( Domingo )

10h00min. Apuração do resultado do Festival

20h00min. Part. Esp. Quadrilha Vitória Régia

20h30min. Quadrilha Cômica Campeã

21h00min. Quadrilha Alternativa Campeã

21h30min. Quadrilha Tradicional Campeã

22h00min. Part. Esp. Dança Gaúcha Laço da Amizade

Dia 13/07/2017 ( Quinta-feira )

20h00min. Quadrilha Cômica Agora que São Elas

20h35min. Quadrilha Cômica Bagaceiros

21h10min. Dança Nacional Amigos do Café

21h40min. Quadrilha Faz Raiva na roça

22h15min. Quadrilha Cômica Biba Boys

22h50min. Dança Nacional Universidade do Café

23h25min. Quadrilha Cômica Bate e Rebate

Dia 14/07/2017 ( Sexta-feira )

20h00min. Dança Nacional Café Identidade do Amazonas

20h40min. Ciranda Unidos do Coroado

21h20min. Internacional Indiana Dhanali

21h50min. D. N. Pisada no Sertão

22h30min. D. N. Cabras de Lampião

23h10min. Dança Internacional Caracala

23h40min. Dança Nacional Café do Ajuricaba

Dia 15/07/2017 ( Sábado )

20h00min. Dança Internacional Caxemira

20h40min. Ciranda Império da Compensa

21h20min. D. Nordestina Virgulino Lampião

22h00min. Ciranda Emoção

22h40min. Ciranda Brotinhos do Coroado

23h20min. Dança Internacional Zimbabwe

23h50min. D. N. Cangaceiros de Lampião

00h30min. D. N. Café XV de Outubro

Dia 16/07/2017 ( Domingo )

20h00min. Quadrilha Remelexo

20h30min. Dança Internacional da Índia

21h00min. Dança Internacional Alkarak

21h30min. Dança Internacional Poona

22h00min. D. N. Justiceiros do Sertão

22h40min. D. N. Cangaceiros do Valle

Bruna Chagas

EM TEMPO