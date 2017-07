Festival Folclórico do Parque Dez começa nesta sexta-feira

Mais de 160 danças se apresentarão durante as 38 noites de festival folclórico | Divulgação

O 37° Festival Folclórico do Parque Dez, na zona Centro-Sul de Manaus, começa nesta sexta-feira (7). A programação segue até o dia 13 de agosto com grupos de danças folclóricas e comidas típicas e é organizada pela Associação de Moradores do Conjunto Castelo Branco.

Tradicional na cidade, a festa acontecerá de segunda-feira a domingo, de 18h30 até meia-noite. “O Festival Folclórico do CSU do Parque Dez é uma festa autossustentável e nós combinamos que todo o saldo arrecadado ao final do evento será repassado para o Fundo Social de Solidariedade, presidido pela primeira-dama, Elisabeth Valeiko. Será um recurso revertido para cuidar da população em situação de vulnerabilidade social”, explicou a subsecretária Operacional da Semmasdh, Jane Mara Moraes.

Segundo ela, uma novidade no evento deste ano são as barracas especiais das associações filantrópicas. “Das 250 disponíveis no evento, nós estamos trabalhando com 50 barracas que foram doadas para Organizações da Sociedade Civil, para que possam trazer seus produtos para a venda e angariar recursos”, completou.

Segundo o vice-presidente da Associação dos Moradores do Conjunto Castelo Branco, Carlos Prata, mais de 160 danças se apresentarão durante as 38 noites de festival folclórico.

Durante os dias de festival, a Semmasdh também estará orientando e sensibilizando o público sobre as ações em defesa da garantia de direitos de crianças e adolescentes, o combate ao trabalho infantil e à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Com informações da assessoria