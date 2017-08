Festival Folclórico do AM terá feira gastronômica com comidas típicas

Ao todo serão 30 barracas com muita comida tipica – Divulgação

Chefs de Manaus estarão presentes a partir desta sexta-feira (4), na feira gastronômica do 61º Festival Folclórico do Amazonas, no Anfiteatro da Ponta Negra, na Zona Oeste. Ao todo serão 30 barracas de doces, salgados e comidas típicas, como tacacá, vatapá, milho cozido, entre outras. Os preços variam de R$ 5 a R$ 15.

As barracas funcionarão durante todo o período do Festival, de 4 a 16 de agosto, a partir das 20h. A feira terá ainda dez food bikes e barracas com brincadeiras como “tiro ao alvo” e “pescaria”.

O cardápio gastronômico inclui pratos como: vatapá, milho cozido, canjica, pamonha, carne de sol, caranguejo, creme de camarão, churrasco, farofa de camarão e de jabá, caldo de feijão, churros, cachorro quente, pasteis, empadas, além de bolos, tortas e pudim.

Pela primeira vez, o tradicional Festival Folclórico do Amazonas será realizado no Complexo Turístico Ponta Negra. No total, 88 atrações, entre cirandas, quadrilhas, danças nordestinas e danças internacionais das categorias Bronze e Prata se apresentarão no festival. Os grupos recebem o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) que promove o evento.

Além dos grupos, passarão pelo palco do Anfiteatro da Ponta Negra, as Cirandas de Manacapuru, com uma participação especial, e a banda Carrapicho, que abrirá o festival nesta sexta-feira, às 20h.

