Festival de Videokê agita Manaus

Que tal soltar a voz e levar o prêmio no Festival de Videokê da Cervejaria Lounge Bar? As inscrições iniciam na próxima sexta-feira (19), ao valor de R$ 30, e encerram no dia 10 de junho. Para se inscrever é só ir até a Cervejaria, localizada na avenida Pxiubas, nº. 99, Conjunto Kyssia, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

O regulamento completo será disponibilizado na página oficial do facebook da Cervejaria Lounge Bar. Após as inscrições, a coordenação montará um calendário com as apresentações dos participantes. O primeiro lugar receberá R$ 700 + troféu e o segundo lugar R$ 300 + troféu. “O Videokê é um tipo de diversão que já tomou conta de Manaus. Muitos sonham em cantar e encontram na brincadeira um caminho para o profissionalismo. Por isso, a gente quer proporcionar o Festival a esse público”, contou o organizador, Augusto Lira.

A casa

A Cervejaria Lounge Bar funciona das 17h às 23h é um bar estilo boteco e depois mudamos a iluminação e viramos balada. Nossa carta de cervejas conta com mais de 17 rótulos entre nacionais e importados (tem para todos os bolsos inclusive litrão)”, explica o gerente da casa, Augusto Lira.

Ele ainda conta que todas as quintas tem a ‘Quinta Emputecida’ com o mais comentado drink do momento, o ‘emputecida’. O drink é feito de morango, cachaça de Jambu e um toque secreto e tem o preço promocional de 2 por R$9,90. Além disso, a casa oferece petiscos tradicionais como: pastéis de carne de sol, de frango com catupiry, queijo, filé com fritas, ‘coxinha da amiga’, levanta moral (ovo de codorna coberto) e tábua de frios.

Com informações da assessoria