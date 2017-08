Festival de Teatro Infantil de Bonecos é a atração do Ponta Negra para a criançada

A criançada também poderá participar de oficinas de criação de bonecos – Divulgação

Entre os dias 2 e 10 de setembro, o Shopping Ponta Negra recebe o Festival de Teatro Infantil de Bonecos, que será realizado em parceria com a consagrada Cia. Articularte. A atração ficará localizada no segundo piso (L2). No espaço, os pequenos poderão se divertir assistindo as peças “Cuca Fofa de Tarsila”, “Portinari Pé de Mulato” e o “Menino Coragem”. Além disso, a criançada também poderá participar de oficinas de criação de bonecos que acontecerão no intervalo dos espetáculos.

Além de ser uma atividade gratuita e voltada para a formação cultural e divertimento das crianças e de toda a família, a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson, destaca que essa é uma oportunidade para conhecerem também o trabalho Cia. Articularte, que completa neste ano 18 anos de atividades teatrais e é considerada uma das mais prestigiadas em animação de São Paulo, segundo a crítica especializada.

E para comemorar seu aniversário, a companhia traz para Manaus a sua mais nova produção, o “Menino Coragem”, que foi inspirada em histórias de vida de imigrantes, exilados, refugiados e suas crianças.

Em cena, quatro atores-animadores (Surley Valerio, Gabriela Zenaro, Renato Bego, Flávio Borzi) dão vida a doze bonecos. A montagem ganhou o prêmio edital de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo. A sonoplastia é assinada por Raul Teixeira e a coordenação de dramaturgia de Luis Alberto de Abreu.

Confira a Programação

No dia 2, às 17h, será exibida a peça “Cuca Fofa de Tarsila” e, às 19h, “Portinari Pé de Mulato”. No dia 3, às 17h, será a vez do “Menino Coragem” e, às 19h, “Cuca Fofa de Tarsila”.

No dia 5, acontecem duas sessões, às 17h e às 19h, da história “Portinari Pé de Mulato”. No dia 7, o público poderá assistir uma das duas sessões do “Menino Coragem”, que acontecem às 17h e às 19h.

No dia 9, às 17h, será exibida a peça “Cuca Fofa de Tarsila” e, às 19h, “Portinari Pé de Mulato”. E, no dia 10, último dia de Festival, às 17h, será apresentada a peça do “Menino Coragem” e, às 19h, “Cuca Fofa de Tarsila”.

Oficinas de Criação de Bonecos

Com duração de 1h, as Oficinas de Criação de Bonecos irá permitir que a criançada solte a imaginação durante o Festival de Teatro. A Companhia Articularte será a responsável pela atividade e irá disponibilizar todos os materiais necessários para dar vida aos bonecos.

Na oficina de Luvas, por exemplo, as crianças receberão um molde do boneco costurado em TNT, para encherem a cabeça com material tipo algodão, em seguida elas irão fazer a colagem de cabelos, olhos, nariz, bocas e pequenos adereços. Na de Sombras, os pequenos irão desenhar o corpo dos bonecos fixa-los na base de arame e fazer projeção de luz.

Já na oficina de Dedoches, a criançada irá customizar dedos de luvas, acrescentando cabelo, olhos, nariz, boca e orelhas. E, na de Meias, os pequenos terão a missão de transformar os objetos, em animais ou até mesmo em pessoas.

