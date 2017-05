Festival de Ópera apresenta recital nesta quarta no Teatro da Instalaçao

Como parte da programação do X Festival Amazonas de Ópera (FAO), realizado pelo Governo do Amazonas, o Teatro da Instalação, localizado no Centro histórico da capital, recebe nesta quarta-feira (10), às 19h, o Recital Ambev I – “Colla Voce”. O espetáculo é gratuito.

De acordo com a Secretaria de Cultura, será apresentada um repertório de músicas vocais eruditas em arranjos para formação de piano, trombone e canto. O recital “Colla Voce” se caracteriza pela prevalência da voz, com os instrumentos seguindo o canto. O piano e o trombone acompanharão a voz da soprano como se fossem outras duas vozes, formando uma junção musicada.

Na ocasião, os espectadores poderão prestigiar a primeira apresentação em solo brasileiro da composição “4 Miniaturas para Trombone e Piano”. A peça foi destaque em uma recente turnê que percorreu várias cidades nos Estados Unidos, sendo um verdadeiro sucesso entre o público norte-americano.

No espetáculo no Teatro da Instalação, os músicos Hugo Pinheiro (trombonista), Amanda Aparício (soprano) e Pedro Panilha (pianista) compartilharão com o público de Manaus a experiência de levar a composição amazonense para outro país.

Música de alta qualidade:

Para Hugo Pinheiro, de 37 anos, que é o primeiro trombone da orquestra Amazonas Filarmônica desde 2003, o público terá a oportunidade de apreciar um repertório com músicas de alta qualidade. “O repertório está bem selecionado e, além do recital, levaremos ao palco a estreia brasileira de uma composição que foi muito bem recebida pelo público estrangeiro. Tenho certeza de que aqui não será diferente”, destacou o músico.

Com informações da assessoria.