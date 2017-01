Festival das Flores de Holambra vai até domingo

A procura pelo Festival de Flores de Holambra pelos manauenses continua até domingo (29). O evento acontece na praça da Saudade, Centro da cidade e tem atraído um grande número de visitantes.

De acordo com o membro da organização do evento, Manoel Neto, o objetivo é divulgar a exposição das plantas e promover a atividade de interação em um ambiente familiar.

“O festival é aberto e tem um ambiente preparado para toda a família, onde as crianças podem se divertir nos brinquedos, temos apresentações culturais, espaço de alimentação. Tudo isso, promove um encontro de gerações”, disse o organizador.

Manoel Neto explicou que essa é a segunda vez que a feira vem nesse modelo mais abrangente e a terceira vez no Estado. Ele disse, ainda, que o festival faz parte de uma parceria entre a União do Vegetal, e vem do Estado de São Paulo (SP).

Conforme Manoel, o evento só consegue ser realizado com a ajuda de vários parceiros, entre eles, a Prefeitura de Manaus que cede o espaço para a promoção do festival.

A logística, conforme Manoel, é um dos fatores que dificultam a exposição da feira.

Sobre os números nas vendas, o membro da organização explicou que só vai poder saber no fim do festival. “Existem diversos fatores que podem alterar essa expectativa, que vai desde a recuperação de plantas que chegaram em Manaus bastantes abatidas, até o aumento no fluxo de pessoas no decorrer desses dias”, disse Manoel.

A dona de casa, Maria do Carmo, 45, disse que aproveitou a oportunidade do festival para levar os dois filhos para conhecer a beleza das flores.