Festival cultural “Miga Sua Lôca” será realizado no Centro Histórico de Manaus

A rua José Clemente, no Centro Histórico de Manaus, receberá, neste domingo (7), a primeira edição do “Mini Festival Cultural LGBT – Miga Sua Lôca”, a partir das 14h. O movimento inclui shows musicais, exposições fotográficas, intervenções urbanas e roda de conversas. Toda a programação é gratuita e tem o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

De acordo com Ana Carolina Souza e Naty Veiga, idealizadoras do projeto, a proposta é tornar os LGBT visíveis para a sociedade. “A gíria foi usada justamente por não haver distinção de gênero, nem orientação sexual, nem nada. Ela está em todos os lugares, assim como deve ser o respeito e a dignidade dentro da sociedade. A proposta do evento é que exista uma visibilidade LGBT para a sociedade, de tal forma que toda a programação, todos os organizadores, todos da roda de conversa fazem parte da comunidade ou são ativistas de alguma forma”, destacou Ana.

A programação inclui shows com “Maracatu Baque Mulher Manaus”, Bel Martine, Sinézio Rolim e Rodrigo Baroque. Além dos Djs Naty Veiga, Luana Aleixo, Rhanna Evans, Louis Santos, Dharma Versus Funkadona e Alana Zuany.

As exposições fotográficas e intervenção audiovisual serão: Projeto Mochila Azul Fotografia de Lorenna Souza e Rafael Farias; Exposição fotográfica “Fora de Foco” para Valorização da Diversidade Sexual e Identidade de Gênero; Projeto Aram Audiovisual e Exposição fotográfica de Marcelo Sá.

Já as performances e intervenções urbanas ficarão por conta de: Mapping com Paulo Trindade; Coleta Seletiva de Lixo de Maria Moraes; Experimento de Morte 29 de Fran Martins; Desarme! de U Ý R ₳ Sodoma e Projeto Roda na Praça – Clown de Ana Oliveira.

O evento contará com a apresentação de Pepê & Raisa Vlogay (1º Canal LGBT do Amazonas VLOGAY ) e Ohana Jenner.

Com informações da assessoria