‘Festival Bar em Bar 2016’ acontece nos dias 5 e 6 de novembro na Ponta Negra

Nos dias 05 e 06 de novembro (sábado e domingo), bares temáticos, cervejarias, deliciosos petiscos e som ao vivo estarão no belo cenário da Orla da Ponta Negra (2ª etapa do estacionamento), de 17h às 23h. Este será o ponto de encontro para os apreciadores de cervejas geladas e comidas de botecos participarem da abertura oficial do ‘Festival Bar em Bar 2016 – edição cervejarias’. O evento gastronômico conta com a realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas (Abrasel –AM) e produção da Mode On Eventos.

A abertura oficial do evento na Ponta Negra terá uma grande estrutura reunindo restaurantes e cervejarias da cidade, que se transformarão em bares temáticos, com cervejas bem geladas e músicas ao vivo de acordo com o tema do bar. Nestes ambientes os clientes terão atendimento diferenciado com garçons e jogos de sinuca e pebolim, por exemplo.

Os restaurantes e bares estarão vendendo pratos de iscas e petiscos, que poderão ser degustados em porções exclusivas a preços populares. Barracas de doces, food trucks e food bikes também estarão no circuito gastronômico.

Já estão confirmadas: Emporium Roma, Cervejaria do Dedé, Cervejaria Boa Vista, Cervejaria Aimberê Mestre Cervejeiro, Cervejaria Batuta, Boteco do Dedé, Tambaqui de Banda, Rei do Churrasco, Cevicheria Mira Flores, El Mariachi, Mercado 153, Tacacá da Tia Socorro, Naoca Restaurante, Espetinho Gourmet, Boralá Food Truck, Boteco Spettos, Requinte Pães e Tortas, Tambagrill Hot Dog, Bolo da Vovó Tereza, Brownie da Bella, Gusta + Paleteria, Ateliê dos Doces e Frozen Factory.

Em clima de comemoração e descontração, o evento de gastronomia contará com apresentações musicais nos bares temáticos. E, por enquanto que os pais aproveitam as delícias do ‘Bar em Bar’, as crianças poderão se divertir no ‘Espaço Kids’, que será montado com brinquedos infláveis e jogos eletrônicos.

Este evento de lançamento do ‘Festival Bar em Bar 2016’ foi pensada para melhor atender o público manauara.

“Nesta abertura oficial do ‘Bar em Bar’ os apaixonados por cervejas poderão apreciar os produtos em um ambiente confortável, com estrutura e serviços oferecidos com qualidade, destaca Carlos Junior, gerente de negócios da Mode On Eventos.

Já o ‘Festival Bar em Bar 2016 – edição cervejarias’ acontecerá no período de 03 a 20 de novembro, nos estabelecimentos participantes, filiados à Abrasel, e vão oferecer petiscos com descontos especiais e cervejas bem geladas para seus clientes.

Tradicionalmente promovido pela Abrasel – AM, o festival que já entrou para o calendário de eventos gastronômicos do Amazonas, conta com o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-AM), Fogás e Souza Cruz.

Segundo a presidente da Abrasel, Lílian Guedes, “o festival já faz parte do calendário de eventos gastronômicos do Amazonas e é um momento de integração com nossos associados. Assim, sempre procuramos inovar e fazer com que os bares, restaurantes, cervejarias e microcervejarias possam comercializar seus produtos em um evento diferenciado”, completa.

Com informações da assessoria