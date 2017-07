Festival ‘5 Minutos em Cena’ reúne todas as linguagens cênicas em Manaus

A 1ª edição do “5 Minutos em Cena: Circo, Dança, Teatro e Performance” traz reflexões sobre conflitos humanos – Fotos: Divulgação

As quatro linguagens das artes cênicas estarão reunidas na primeira edição do festival “5 Minutos Em Cena: Circo, Dança, Teatro e Performance”, que será realizado no Teatro Amazonas no próximo sábado, dia 15 de julho, às 19h, com entrada gratuita.

De acordo com o diretor-geral do festival, Fábio Moura, o intuito é levar em apenas um evento os quatro formatos ao espectador, que está acostumado a acompanhar um deles.

“Por conta da carência de público aqui na capital e dessa segregação, decidimos levar todas as linguagens para um único palco. Quem acompanha dança, por exemplo, vai poder ver cenas de teatro”, explica.

Os assuntos tratados no festival envolvem a relação do homem consigo mesmo e com os outros. “A maioria das cenas envolve questões humanas e as relações com a contemporaneidade, com a família e com a sociedade. Os solos tratam dessas questões individuais e os grupos geralmente comunicam esses conflitos entre as pessoas”, conta.

Os momentos mais reflexivos são intercalados pela descontração do circo e pelas performances em grupo de dança urbana. “Há uma variação de energia nas apresentações. Há também mudança de energia dentro da mesma linguagem”.

Além de contribuir para a formação do espectador, o festival faz um intercâmbio entre os artistas participantes e a integração entre os fazeres culturais contemporâneos presentes na cidade, representando uma “horizontalização” entre as artes da cena.

A mostra não competitiva contará com 15 cenas, 12 delas contempladas pelo edital lançado pela Rede Panorando Produções Artísticas, além de três grupos convidados. O certame contou com 72 inscritos, de quatro Estados brasileiros. Todas as cenas apresentadas no evento são produzidas por artistas amazonenses. O festival vem sendo planejado há 2 anos, com inspiração em eventos internacionais.

Objetivos

Entre os principais objetivos do festival, estão desenvolver, estimular e difundir atividades artísticas na cidade de Manaus; possibilitar a avaliação crítica das experiências desenvolvidas pelos participantes de acordo com suas práticas; estimular atividades de grupos teatrais, circenses, performáticos e de danças da cidade; promover trocas de conhecimentos e a integração entre as áreas de circo, dança, teatro e performance; além de proporcionar experiências estéticas ao público, contribuindo para processos de formação de espectadores em Manaus.

Sobre a Panorando

A Panorando surgiu em 2016 como uma rede colaborativa de artistas. O projeto nasceu em meio às dificuldades encontradas pelos artistas amazonenses em desenvolver e divulgar seu trabalhos. Diante disso, os idealizadores começaram a reunir artistas independentes em projetos simultâneos. Posteriormente, a rede foi contemplada com um edital de patrocínio para a realização do festival de artes cênicas.

Atualmente, a rede possui um cronograma anual que conta com 12 projetos e com a participação de 15 artistas locais envolvidos. A Panorando está aberta para novas realizações e parcerias. Para fazer parte do projeto, basta entrar em contato pelo número 98161-6585 para marcar uma reunião. A instituição conta com um corpo de integrantes com formação em artes visuais, dança e teatro.

Kássio Nunes

EM TEMPO