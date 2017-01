Festejos de São Sebastião levam mais de 7 mil fiéis às ruas do Centro Histórico

Com tema ‘A Plenitude da Lei é o Amor’, a comunidade católica de Manaus participou, na noite desta sexta-feira (20), de mais uma edição dos Festejos de São Sebastião, padroeiro do Centro Histórico de Manaus. Segundo estimativas da Polícia Militar (PM), mais de 7 mil pessoas participaram da procissão em homenagem ao ‘Soldado da Paz’.

Nesta edição, a celebração centenária teve como lema “São Sebastião, ajuda-nos a vivenciar a vontade de Deus” e contou com a participação de Dom Sérgio Castriani e Dom Tadeu, além das presenças de bispos e dirigentes de centros paroquiais de toda a cidade.

Desde o dia 10 deste mês, a Igreja homenageia o ‘Soldado da Paz’ com atividades baseadas no tema ‘São Sebastião, ajuda-nos a vivenciar a vontade de Deus’.

“Precisamos revigorar nossa fé. São Sebastião viveu em um tempo de fome, peste e guerra e, ainda assim, não renegou a sua fé e todos os dias somos convidados a fazer o mesmo”, disse o pároco Sebastião Fernandes.

De acordo com o secretário paroquial da comunidade de São Sebastião, Roberto Júnior, 29, o santo é conhecido como padroeiro de todos aqueles que pedem proteção e bênçãos para militares.

“Não só militares de todas as patentes, principalmente, aqueles que passam por momentos de guerra, como também pessoas que pedem a cura de enfermidades”, destacou.

Pela primeira vez participando do evento, a dona de casa, Marcela Vasquez, 32, disse que passou a ser devota do santo porque teve a comprovação de um milagre divino. Segundo ela, a promessa de participar do evento, e de todos os outros organizados pela paróquia, veio após um momento difícil na saúde do cantor de toadas Arlindo Júnior, que é seu amigo particular.

“Sou muito amiga do Arlindo Jr. e quando eu soube da enfermidade dele, em outubro do ano passado, recorri aos seres supremos para que intercedessem por sua saúde. Chamei uma amiga e juntas viemos, pela primeira vez, em uma missa na paróquia. Hoje eu retorno para agradecer pelo meu pedido que foi atendido. O Arlindo se recupera bem e o estado de saúde já não é mais o mesmo. Tenho fé, que não só esse desejo, mas como outros também serão atendidos. Eu prometo sempre que puder participar dos eventos em celebração a São Sebastião”, frisou a dona de casa acompanhada das filhas, Ana Clara, 8, e Ariela Clarice, 4.

Os festejos tiveram início as 6h da manhã com uma alvorada. Em seguida, a Santa Missa às 7h, 9h e 15h. Ás 17h foi a vez da grande Procissão percorrer as ruas Dez de Julho, Getúlio Vargas, Sete de Setembro, Joaquim Nabuco, Ramos Ferreira, Rua Tapajós e retornando ao Largo São Sebastião. Durante todo o percurso, os fiéis entoaram cânticos e orações àquele que não renegou a fé em Jesus Cristo.

A programação foi encerrada com uma missa religiosa, no Largo São Sebastião, que iniciou às 19h. Já às 20h, os fiéis participaram de uma ação social com um leilão e um bingo para ajudar a custear os trabalhos de reforma e restauração da paróquia.

Isac Sharlon

EM TEMPO

EM TEMPO