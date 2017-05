Festejos à Nossa Senhora de Fátima têm grande programação em Manaus

No ano em que se comemora o centenário da aparição de Nossa Senhora de Fátima aos três pastorinhos na cidade de Fátima, em Portugal, o Santuário em Manaus, localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul, irá realizar neste sábado (13), data em que dedica a esta santa, os festejos em honra a Virgem Maria com uma grande programação.

A partir das 6h, ocorre a “Alvorada Mariana” e uma missa. Já no início da tarde, às 12h, será celebrada uma segunda missa no Santuário.

Logo mais, às 16h, será a realizada a Carreata, que saíra do Santuário até a igreja de São Sebastião, Centro Histórico. Em seguida, às 18h, será celebrada uma missa na mesma igreja.

Haverá ainda uma procissão que sairá da igreja de São Sebastião às 19h, com destino ao Santuário de Nossa Senhora de Fátima. E às 20h, já no Santuário, será celebrada uma Missa Campal.

Por último, às 21h, os festejos chegam ao fim com o Arraial e show de Gil Monteiro.

Aparição

Nossa Senhora de Fátima teve origem na cidade de Fátima, uma cidade de Portugal onde três crianças, Lucia de Jesus Santos, com 10 anos e seus primos Francisco Martos, de 9 anos, e Jacinta Martos, de 7 anos, tiveram a visão de Nossa Senhora.

Aconteceu no ano de 1917. Sete aparições de Nossa Senhora aos três meninos, sempre no dia 13 de cada mês. A primeira foi no dia 13 de maio. Lucia via e conversava com Nossa Senhora de Fátima. Francisco só via e não ouvia os diálogos. Jacinta via e ouvia, mas não falou com Nossa Senhora de Fátima.

Segundo as descrições da Irmã Lúcia, era “uma Senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente”. Seu semblante era de uma inenarrável beleza, nem triste, nem alegre, mas sério, talvez com uma suave expressão de ligeira censura.

Como descrever em pormenores seus traços? De que cor os olhos, os cabelos dessa figura celestial? Lúcia nunca o soube dizer ao certo. O vestido, mais alvo que a própria neve, parecia tecido de luz. Tinha as mangas relativamente estreitas e era fechado no pescoço, descendo até os pés, os quais, envolvidos por uma tênue nuvem, mal eram vistos roçando as franças da azinheira.

Um manto lhe cobria a cabeça, também branco e orlado de ouro, do mesmo comprimento que o vestido, envolvendo-lhe quase todo o corpo. “As mãos, trazia-as juntas em oração, apoiadas no peito, e da direita pendia um lindo rosário de contas brilhantes como pérolas, terminando por uma cruzinha de vivíssima luz prateada. [Como] único adereço, um fino colar de ouro-luz, pendente sobre o peito, e rematado, quase à cintura, por uma pequena esfera do mesmo metal”

Bruna Chagas

EM TEMPO

Com informações da assessoria