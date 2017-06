Festas juninas agitam quatro cantos de Manaus no fim de semana

“Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha ‘praquele’ balão multicor, como no céu vai sumindo…”. Luiz Gonzaga quando compôs esse clássico fez jus ao clima que rola nas comemorações desse mês festeiro. E Manaus não poderia ficar de fora, por isso o EM TEMPO preparou para você o melhor dos festejos para este fim de semana. Confiram:

Festival da Glória

Na Orla do bairro Glória, Zona Oeste, acontece a 1ª Edição do Festival da Glória. Com início nesta quinta-feira (22) até domingo (25), a festa terá apresentações de danças internacionais e regionais, as famosas quadrilhas cômicas e tradicionais. Para se deliciar haverá, pelo menos, 30 barracas vendendo variados pratos. E pra quem gosta de jogo, será realizado um bingão no valor de R$ 5 com premiação de R$ 6 mil. A cartela é válida enquanto durar o festejo.

Arraiá do Arena Pub

O Arena Pub, no Dom Pedro, será palco neste fim de semana de uma grande festa de São João. Trata-se do Arraiá do Moose Lounge, que acontece nesta sexta (23), a partir das 21h, com artistas locais, decoração temática e prêmio para o melhor traje caipira da noite.

Entre as atrações estão os cantores Marcio Cigano, Eduardo Dornellas e DJ Ítalo Rodrigues, além da dupla Marcos e Iuri, que vem diretamente de Goiânia. Tanto homens, quanto mulheres terão acesso livre até 23h. Após esse horário, os ingressos custam R$ 30 (pista) e R$ 50 (Área VIP).

15ª edição da tradicional festa ‘Parque na Roça’

A Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas (FDT) realiza nesta sexta-feira (23) a tradicional festa junina “Parque na Roça”. O evento faz parte do programa “Conviver” e será realizado das 15h às 21h no Ginásio do Parque Municipal do Idoso (PMI), localizado na Rua Rio Mar, 1324, bairro Nossa Senhora das Graças. A festa acontece há 15 anos e, desta vez, contará com apresentações de danças folclóricas e grupo coreográfico de dança do Parque Municipal do Idoso, com apresentação de carimbó, dança portuguesa e a tradicional quadrilha, além de muita música com Beto Gomez e Dj Ery Castro e barraquinhas com comidas típicas da época.

A festa junina também marca o encerramento da programação, realizada durante duas semanas, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho. Durante o evento será distribuído material informativo para reforçar a conscientização quanto ao tema.

Arraial do Parque Cidade da Criança

O Parque Cidade da Criança, na avenida André Araújo, Zona Centro-Sul, também entrou em clima de São João e nesse fim de semana promove o “Arraial do Parque”. O evento acontece no sábado (24) e domingo (25), a partir das 14h. A criançada irá se divertir com brincadeiras, quadrilha, pintura facial junina, encenação teatral de casamento caipira, além da apresentação das quadrilhas “Caipira na Roça da Betânia” e “Brotinhos de Petrópolis” (infantil e a adulto).

Noite da Fogueira de São João no Axerito Bar

O grupo Mão Pra Riba preparou uma apresentação especial para esta sexta-feira (23), no Axerito Bar (Rua Tirza Carvalho, 40, Adrianópolis). A data é véspera de São João e, nas festas tradicionais do Nordeste, é o dia para se homenagear o santo com uma grande fogueira e o tradicional “batismo dos afilhados”. O Mão Pra Riba é formado apenas por policiais militares . Eles prepararam um vasto repertório de Luiz Gonzaga, Dominguinhos e outros grandes nomes do forró pé-de-serra, além de músicas tradicionais de quadrilha para animar a noite. Muito tradicional no interior do Nordeste, os batismos de fogueira de São João unem amigos e pessoas sem laços de parentesco, em uma cerimônia simbólica.

Arraial do CDC

Ainda na Zona Oeste, neste sábado (24) e domingo (25) acontece o famoso Festival do Centro Desportivo da Compensa ou como é mais conhecido, “Arraial do CDC”. A comunidade poderá desfrutar de apresentações de danças típicas e culinária tradicional brasileira.

A criançada pode ainda se divertir na roda gigante, trenzinho da alegria, barca, entre outros brinquedos montados no local. O CDC fica localizado na rua Belo Horizonte, no bairro Compensa.

Arraial do Plaza

E o Arraial do Plaza segue com muitas atrações nesse final de semana. Na sexta-feira a Quadrilha Cômica Folia e Fuleragem se apresentam na praça de alimentação do mall. No sábado a diversão fica por conta do Grupo Folclórico Quadrilha Mocidade na Roça e Cia Artistica Cara Calla. E no Domingo é a vez da Quadrilha Moderna Pirraça Folia e Ulisses Aquino Espaço de Dança. Além disso, Dj, correio do amor, barraca do beijo e muita comida completam a festa que acontece todos os dias a partir das 17h. lembrando que o evento é gratuito e acontece na praça de alimentação do Manaus Plaza Shopping que fica na Av. Djalma Batista nº2100 – Chapada.

Em julho:

Arraial Amigos do Dedson

Já no bairro Santa Etelvina, rua Santa Eliana, na Zona Norte, irá acontecer a festa junina beneficente “Amigos do Dedson”. O evento ocorrerá no dia 1º de julho, com início às 18h, com atrações das bandas Forró Circuito, Samba com a Gente, Samba e Ousadia, a Dança “Amicom na Roça”, entre outros. O arraial visa ajudar Dedson Freitas Mendonça, morador do bairro e que está doente.

Feira Artística e Cultural Arte em Movimento

Já nos 1º e 2 de julho, sábado e domingo respectivamente, acontecerá a 8ª edição da Feira Artística e Cultural Arte em Movimento, evento que será em clima de arraial. Haverá comidas típicas, muita música e uma quadrilha cômica. A feira será realizada na Praça da Saudade, no Centro, das 17h às 22h. Organizada pelo grupo Arte em Movimento, o evento contará com expositores nos segmentos de artesanato, gastronomia e variedades. O projeto é realizado com o intuito de oferecer oportunidade de negócios aos trabalhadores da economia criativa.

Arraiá no Park

No mês de julho, o Park Vieiralves irá promover um grande arraial com músicas típicas, danças, quadrilha, guloseimas, show de humor e muito mais! Ao som da banda Beto Goméz, trazendo um mix de ritmos, a animação da festa ficará sob o comando do humorista Márcio Braga. Para as crianças, o park convidou as companhias Brincando no Ateliê e Fábulas que farão a alegria da garotada. O evento acontece no próximo dia 8 de julho, sábado, a partir das 18h, no Park Vieiralves situado na Rua Rio Madeira, n. 710, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul. Os convites, com direito aos shows, brincadeiras e atividades para os filhos, já podem ser adquiridos no local. Para crianças de 5 a 13 anos, o valor do convite é de R$ 5. Já para os adultos, o valor é de R$10.

