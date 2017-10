Festa no Gargalo resgata o pop-rock dos anos 80 com show’s especiais

Prestes a completar doze anos de carreira, a banda Official 80 será anfitriã da quinta-feira (19) do Gargalo Sport Beer. O bar, que fica na Rua Rio Branco (esquina com Rio Içá), nº12, no Vieiralves, estreia essa semana um evento totalmente dedicado ao rock em sua programação.

A noite terá ainda a presença da cantora Babi Ferreira, da banda Lótus e do DJ Leandro Garotão. O couvert artístico custa R$ 10 e os show’s iniciam a partir das 21h.

Formada pelos músicos Dennhys Ronald (voz), Alison Pontes e Rafael Lima (guitarra), Eloy Kapeny (teclados), Ramiro Andrade (voz/baixo) e James Haugen (bateria), a banda vai proporcionar um ambiente dançante e divertido ao som de músicas de pop rock que marcaram os anos 80.

O repertório dessa noite terá covers nacionais de Legião Urbana, Titãs, Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Ira! e internacionais como Cry Before Dawn, Peter Murphy, Bon Jovi, Morrisey, The Cure, entre outros. Músicas como “Bete Balanço”, “Karma Chameleon”, “Dancing With Myself”, “Meu Erro”, “It’s my Life”, “Boys Don’t Cry” estão garantidas no set-list.

Serviço

O QUÊ: Quinta da Official 80 com Official 80, Babi Ferreira, Lótus e DJ Leandro Garotão

QUANDO: 19/10 (quinta-feira)

QUANTO: R$ 10

HORÁRIO: 21h

ONDE: Gargalo Sport Beer – Rua Rio Branco (esquina com Rio Içá), nº12, Vieiralves – Zona Centro-Sul.

INFORMAÇÕES: 3308 – 9529 / 99984 – 7085

Com informações da assessoria

