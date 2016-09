Festa ‘Jack Daniel’s Birthday’ recebe bandas alternativas nesta quinta-feira

O Jack ‘n’ Blues, bar do Vieiralves, promove nesta quinta (29), uma noite especial com a presença das bandas Berserkers e Deep Canvas. Hits de Pink Floyd e The Doors ao rock clássico de Jimi Hendrix e Led Zeppelin estarão nos playlist das atrações.

A casa vai oferecer promoções inéditas: quem estiver vestido com a camisa da Jack Daniel’s, não pagará couvert. Além disso, doses de Double Jack serão liberadas a noite toda. Localizado na Rua Nova Palma, nº 954, no Vieiralves, o Jack abre ás 22h, com entrada no valor de R$ 15.

No repertório da Deep Canvas, diversidade é a palavra de ordem. Desde blocos especiais com hits de Pink Floyd e The Doors ao rock clássico de Jimi Hendrix e Led Zeppelin. O Grunge também terá espaço, com os sucessos de Pearl Jam e Stone Temple Pilots, assim como o rock alternativo, com Kings of Leon, Alabama Shakes, entre outros.

Com Augusto Severo nos vocais, Bianca Correia no baixo, Ítalo Campos na guitarra e William Duran na bateria, a Berserkers inicia a noite com um set –list que explora os clássicos dos anos 60 e do Heavy metal. Hits de Elvis Presley, The Beatles, Ozzy Osbourne e Pantera, prometem agitar a galera num set-list que fará um retorno ás suas origens, recuperando a tradição das ‘bandas de garagem’.

Com informações da assessoria