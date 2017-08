Festa dos Evangélicos terá quatro atrações nacionais em Presidente Figueiredo

Os cantores André Valadão, Bruna Karla Samuel Mariano e o pastor Marco Feliciano serão as atrações nacionais da 16ª edição – fotos: Divulgação

Aproximadamente 350 mil pessoas são esperadas, em Presidente Figueiredo, durante a tradicional Festa dos Evangélicos, que será realizada entre os dias 7, 8 e 9 de setembro no município. Os cantores André Valadão, Bruna Karla, Samuel Mariano e o pastor Marco Feliciano serão as atrações nacionais da 16ª edição, que contará também com apresentação de oito bandas locais.

O evento receberá o mesmo aparato disponibilizado na 27ª Festa do Cupuaçu, incluindo o apoio de todas as secretarias municipais e órgãos de segurança local, conforme explicou o secretário de Cultura e Eventos, Walter Yallas.

Leia também: Fiéis fazem orações e pedidos durante a 24ª Marcha para Jesus em Manaus

“A Festa dos Evangélicos costuma receber um número grande de pessoas. Neste ano, a prefeitura pretende realizar um evento ainda maior. Para isso, foram contratadas quatro atrações nacionais, o que deverá atrair um grande público. Todo o Executivo Municipal está empenhado para garantir uma festa organizada e segura”, disse.

O deputado federal e pastor Marco Feliciano se apresentará no dia 8 de setembro

O evento é uma iniciativa da Ordem dos Ministros Evangélicos de Presidente Figueiredo (OME-PF) e passou a ser tradição no município, tornando-se uma das festas mais aguardadas pelos moradores e visitantes vindos de Manaus. Mais de 106 igrejas evangélicas de Presidente Figueiredo participarão da festa, que estima receber também frequentadores de igrejas da capital.

“Nos dias 19 e 25 de agosto e, posteriormente, nos dias 4, 5 e 6 de setembro, iremos promover pré-eventos na Praça da Cultura e Vila de Balbina, que contarão com festival de louvor e um casamento coletivo. A partir do dia 7, no feriado, a festa será na Praça da Vitória. Além das igrejas locais, iremos receber várias caravanas de Manaus”, disse o presidente da OME-PF, pastor Carlos Cazemiro.

Turismo e comércio

De acordo com o prefeito Romeiro Mendonça (PDT) a economia do município deverá ser bastante movimentada durante a Festa dos Evangélicos, a exemplo da Festa do Cupuaçu, principalmente porque será realizada durante um feriado prolongado. “Vamos ter programação durante sete dias consecutivos. Na corredeira do Urubuí, durante o dia, serão oferecidos shows musicais, com ritmos variados. A ideia é atender a todos os públicos”, afirmou.

A carioca Bruna Karla canta desde sua infância e faz sucesso entre o público jovem

Para o vice-prefeito Mário Abrahão, o período é propenso para aquecer o setor comercial e potencializar o turismo na cidade. “Presidente Figueiredo é uma cidade turística e deve ser explorada por isso. Eventos desse porte atraem muitas pessoas, fomentam a economia e, consequentemente, geram mais renda à população. O município estava esquecido pelos turistas, mas estamos trabalhando continuamente para que Figueiredo volte a ser o cartão postal da região Norte. Estamos confiantes de que teremos uma boa arrecadação durante a festa”, comentou.

Programação

A Festa dos Evangélicos inicia no dia 7 de setembro, a partir das 19h, na Praça da Vitória, localizada no Centro da cidade, com a apresentação de Bruna Karla. Na sexta-feira (8), a programação começa às 10h, na Corredeira do Urubuí, com o batismo nas águas. À noite, show de Samuel Mariano e pregação do pastor Marco Feliciano, às 19h, também na Praça da Vitória.

No sábado (9), a partir das 16h, será realizada uma grande “Marcha para Jesus” pelas ruas do Centro do município. De acordo com o pastor Carlos Cazemiro, a estimativa é que compareçam aproximadamente cinco mil fiéis. À noite, a partir das 19h, o público recebe André Valadão, que encerra o evento na Praça da Vitória.

Confira a programação completa:

PRÉ-EVENTOS

19 de agosto (SÁBADO) – Festival de Música Gospel

LOCAL – Praça da Cultura

HORÁRIO – 19h

25 de agosto (SEXTA-FEIRA) – Festival de Música Gospel

LOCAL – Vila de Balbina

HORÁRIO – 19h

4, 5 e 6 de SETEMBRO – (Segunda, terça e quarta-feira) – Culto ao ar livre

LOCAL – Praça da Cultura

HORÁRIO – 19h

EVENTO PRINCIPAL

7 DE SETEMBRO (QUINTA-FEIRA) – Abertura

LOCAL: Praça da Vitória

HORÁRIO: 19h

ATRAÇÃO: Bruna Karla

8 DE SETEMBRO (SEXTA- FEIRA) – Batismo na Corredeira

LOCAL: Parque do Urubuí

HORÁRIO: 10h

PRACA DA VITÓRIA

HORÁRIO: 19h

ATRAÇÃO: Samuel Mariano e Pr. Marco Feliciano

9 DE SETEMBRO – (SÁBADO) – Marcha pra Jesus

HORÁRIO: 16h às 18h30

PRAÇA DA VITÓRIA

HORÁRIO: 19h

ATRAÇÃO: André Valadão

Com informações da assessoria