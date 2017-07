Festa dos ‘Barqueiros’ movimenta comunidade de Presidente Figueiredo

Foram realizadas competições esportivas como canoagem e disputa de rabeta – fotos: Diego Dias

Cerca de 4500 pessoas estiveram presentes na 9a. edição da Festa dos Barqueiros, realizada no último sábado (29) na comunidade Rumo Certo, localizada no Km 165 da BR-174, em Presidente Figueiredo. O evento bateu recorde de público, recebendo mais que o dobro da quantidade de pessoas em comparação ao ano passado.

“Criamos um novo parâmetro de qualidade para a festa. No mesmo dia, ainda iniciamos dois novos projetos aqui na comunidade para assegurar mais segurança, qualificação profissional e acesso à arte para os moradores da Rumo Certo, que estavam esquecidos há anos. Foi um momento de grandes conquistas”, declarou o prefeito Romeiro Mendonça.

Ao longo do dia, foram realizadas competições esportivas como canoagem e disputa de rabeta. À noite, Forró na Moral, Rodrigo Raniely e Bebê e Dominique foram os artistas que levaram o melhor do sertanejo universitário ao público que acompanhou o evento, que não desanimou apesar do cancelamento do show de Wanderley Andrade.

Sete candidatas disputaram o concurso Rainha dos Barqueiros

Sob a agitação das torcidas, sete candidatas disputaram o concurso Rainha dos Barqueiros, desfilando em trajes de gala e praia. A vencedora, Nathalia Dias, foi premiada com uma motocicleta zero quilômetro. A vice-campeã, Joyce Souza, ganhou uma mobília de quarto completa.

A estrutura de segurança organizada para o evento contou com o mesmo aparato utilizado durante a Festa do Cupuaçu, tendo o apoio da base móvel do Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-PF), que garantiu a tranquilidade no lugar.

Com informações da assessoria

