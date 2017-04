Festa do Dia do Trabalhador terá forró, boi-bumbá e sertanejo na Zona Leste

O Dia dos Trabalhadores já tem uma programação super animada para o público da Zona Leste. Neste domingo (30), quem for ao Estacionamento do Shopping Cidade Leste vai poder curtir atrações como Edicarlos Oliveira com muito Boi-Bumbá, Xote Real, Xote com Pimenta e Jôci Carvalho, com muito Sertanejo. A festa começa às 16h e a entrada é um 1kg de alimento não perecível.

A iniciativa é da JC Produções e do empresário Giga Byte que vai fazer toda estrutura de som, luz e led. “É uma data importante. Por isso, queremos proporcionar à comunidade local entretenimento de forma acessível. Nós não vamos cobrar ingressos, o acesso será 1kg de alimento não perecível que será doado à Casa Mamãe Margarida”, explica Giga Byte.

Solidariedade

Se divertir e fazer o bem é, de longe, a melhor opção para comemorar o Dia do Trabalhador. “Por isso, pedimos as doações. A Casa Mamãe Margarida necessita muito de alimentos como farinha e leite. Mas aceitamos todas as doações”, diz Jôci Carvalho.

Programação

17h – Edicarlos Oliveira (Boi-Bumbá)

19h – Gigantes do Arrocha

20h30 – Xote Real

22:30- Jôci Carvalho (Sertanejo)

00h – Xote com Pimenta