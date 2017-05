Festa do dia das mães termina com dois esfaqueados na Zona Leste

Jailson Castro de Menezes, de 30 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (14), depois de esfaquear Wagner Natividade de Souza, 33, e Marcos Antônio Silva de Alencar, 44, durante uma briga em uma festa de homenagem para os dias das mães, que era realizada na casa das vítimas, na rua das Pérolas, comunidade Nova Floresta, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações que testemunhas repassaram para os polícias da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, Jailson estava embriagado e havia sido expulso do evento por estar incomodando os convidados.

“O suspeito estava querendo tocar um violão no local, mas foi impedido. Ao se sentir rejeitado, saiu da festa e depois retornou com a faca e esfaqueou as vítimas que tentaram desarmar o suspeito”, disse um aspirante da 14ª Cicom, que preferiu não se identificar.

Wagner foi esfaqueado com um golpe nas costas e Marcos foi atingido em uma das pernas. Os dois foram socorrido pelos Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo. Wagner foi submetido a uma cirurgia e Marcos recebeu curativos. Os dois seguem internados em observação na unidade de saúde.

Depois de cometer o crime, o suspeito foi agredido por convidados da festa, preso pelos policiais da 14ª Cicom e encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado por lesão corporal e tentativa de homicídio.

Daniel Landazuri

EM TEMPO