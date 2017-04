Festa do Dia das Mães promove integração entre crianças e seus familiares

Com músicas, brincadeiras e sorteio de brindes, um evento em comemoração ao Dia das Mães será realizado na próxima segunda-feira (1º), das 16h às 19h, no Toscana Festas, localizado na via Arterial Norte, nº o1, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. A programação é promovida pela Apalu, grupo composto por três mães que perceberam a necessidade de realizar atividades voltadas para a integração entre pais e filhos na cidade.

As crianças vão poder participar da roda de música com brincadeiras variadas, brinquedos infláveis, touro mecânico, pula-pula, entre outros. Além disso, no local será ofertada oficina de cupcake e pintura facial. Mães e filhos ainda vão ter a oportunidade de participar de gincanas. Personagens como a Luna, LadyBug, Batman e Super Girl vão recepcionar os convidados e tirar fotos.

De acordo com uma das coordenadoras da festa, a empresária Luciana Oliveira, o evento vai ter como meta a interação de toda família.

“Além dos pais, outros familiares acabaram gostando da ideia e vão participar. Nós conversamos com todas as empresas envolvidas nas atividades, que elas focassem na relação entre as crianças e suas famílias. Com certeza o dia vai ser de muita diversão e alegria”, disse.

Luciana, que tem dois filhos, contou que a ideia do evento surgiu junto com duas amigas, as também empresárias e mães, Andreza Cabral e Pamela Pedrosa. Elas perceberam a falta de atividades que pudessem participar junto com os filhos pequenos, por esta razão, começaram a promover pequenas festas no condomínio onde todas elas moram.

“Nós passamos a fazer eventos que comportassem até 50 pessoas. Deu tão certo, que resolvemos fazer pela primeira vez algo fora e maior, que é esse evento do Dia das Mães. A partir de então, se formou a Apalu, que são as iniciais dos nossos nomes, um grupo que pretende fazer as festas, sendo um mês sim e mês não, direcionadas para pais e seus filhos”, explicou.

No local ainda terá espaço gourmet com várias opções para crianças e também para adultos, além de sorteios de brindes. Os últimos ingressos podem ser adquiridos nas lojas Bibi e Alphabeto, no Shopping Manauara, nos valores: adulto R$ 30 e criança R$20.

Manoela Moura

EM TEMPO