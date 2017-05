Festa do Cupuaçu supera expectativa de público

Aproximadamente 320 mil pessoas passaram por Presidente Figueiredo nos dias 28, 29 e 30 de abril durante a 27ª Festa do Cupuaçu. Os dados foram divulgados hoje (1º) pelo Centro Integrado de Comando e Controle Local (CICC-PF), responsável pela operação de segurança organizada durante o evento. O número superou as próprias expectativas da prefeitura, cuja estimativa de público era de 300 mil.

O órgão também coletou dados a respeito da satisfação do público com a festa. Conforme o levantamento, mais de 9 mil pessoas foram entrevistadas ao longo do evento. Nas duas últimas noites, a aprovação da operação de segurança foi de 100%. Ainda na penúltima noite, a organização da festa teve avaliação positiva de 80% dos entrevistados e na noite de encerramento, esse número subiu para 93%.

“O sistema de segurança implantado durante a Festa do Cupuaçu promoveu resultados positivos, garantindo satisfação e sensação de segurança ao público. Promovemos uma festa bonita, organizada e, sobretudo, segura”, afirmou o prefeito do município, Romeiro Mendonça (PDT).

Em reunião realizada na tarde desta segunda-feira entre os órgãos de segurança envolvidos na operação, o titular da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), coronel Dan Câmara, enfatizou que o planejamento estratégico desenvolvido para o evento deu certo, tendo em vista que a tranquilidade foi mantida. Ainda segundo dados CICC, mais de 3 mil carros e 500 ônibus circularam pela cidade durante os três dias de festa.

Aprovação

Visitantes e moradores de Presidente Figueiredo afirmaram que a 27ª edição da Festa do Cupuaçu surpreendeu em relação à organização e à segurança. “Foi uma festa incrível. Sem dúvidas, a melhor festa dos últimos anos. Nunca vi tanta gente reunida em Presidente Figueiredo. Fiquei surpresa com a quantidade de pessoas que circulavam pelo Urubuí e pela Praça da Vitória. A organização foi perfeita”, disse a dona de casa Albertina Araújo.

A industriária Silvia Amorim veio de Manaus para prestigiar o evento. “Fiquei bastante satisfeita quando cheguei à cidade e me deparei com vários policiais e bombeiros. Até revista fizeram neste ano. Assim a diversão se torna mais segura”, disse.

Show de encerramento

Com um repertório de canções amplamente conhecidas pelo público brasileiro, a dupla sertaneja Bruno e Marrone fez a plateia cantar do início ao fim do show realizado na Praça da Vitória, neste domingo (30), que encerrou a Festa do Cupuaçu. O clima de romantismo tomou conta do local ao som de hits como “Dormi na Praça”, “Vai Dar Namoro”, “Ligação Urbana” e “Quer Casar Comigo”.

A lista de músicas apresentadas e a recepção imediata do público deram ideia da grandiosidade do trabalho dos cantores goianos, que já têm 32 anos de carreira. Durante a apresentação, os artistas responderam à empatia da massa interagindo diretamente com as pessoas que se concentraram próximas ao palco. Eles tiraram fotos com os fãs ali mesmo e ainda distribuíram rosas vermelhas em sinal de carinho.

Os artistas disseram estar surpreendidos o comparecimento maciço. “Ficamos muito honrados com o convite para participar desse evento tradicional que leva o nome de um fruto conhecido no país inteiro e produzido no município. Foi uma surpresa para nós essa presença tão significativa. Imaginávamos que a cidade nos traria um público bem menor”, declarou Bruno.

Eles também fizeram questão de mandar uma mensagem positiva para os cidadãos de Presidente Figueiredo. “Desejamos muito sucesso para a cidade e um beijo no coração de todos os nossos fãs. Certamente iremos retornar para outras apresentações”, afirmou Marrone.

Com informações da assessoria