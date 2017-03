Festa do Cupuaçu em Presidente Figueiredo terá três atrações nacionais

Uma das mais tradicionais e aguardadas festa da Região Norte, a Festa do Cupuaçu, realizada anualmente no município de Presidente Figueiredo (a 118 km de Manaus), está marcada para acontecer nos dias 28, 29 e 30 de abril. Bruno & Marrone, Péricles e Nayara Azevedo serão as atrações nacionais da 27ª edição, que tem estimativa de receber, aproximadamente, 300 mil pessoas, durante os três dias. As informações foram confirmadas na manhã deste sábado (11), pela Secretaria Municipal de Cultura e Eventos (Semcult).

De acordo com a coordenação do evento, a festa também contará com artistas regionais. “Ainda estamos fechando contrato com as bandas, mas até o final deste mês, estaremos com todas as atrações confirmadas. Estamos empenhados para realizar uma grande festa e atrair um público de pelo menos 100 mil pessoas por dia”, afirmou o secretário de Cultura e Eventos, Walter Yallas.

Ainda segundo o secretário, os shows serão realizados em dois palcos: na Praça da Vitória, localizada no Centro da cidade, e na Corredeira do Urubuí. “A programação está sendo definida e será divulgada até a segunda quinzena de abril, informando os dias e horários em que cada cantor ou banda irá se apresentar”, disse.

Além dos shows, o público também irá prestigiar o concurso que elege a Rainha do Cupuaçu. As candidatas deste ano irão concorrer a um carro zero quilômetro. As três primeiras colocadas no concurso Rainha do Carnachoeira 2017 já têm participação garantida na disputa.

Atrativo regional

Por decisão da nova administração municipal, a festa, que tradicionalmente ocorria no mês de maio, a partir deste ano, passará a ser realizada sempre em março ou abril. “Mudamos a data para que os visitantes possam, de fato, conhecer a fruta que dá nome ao principal evento da nossa cidade, visto que, a safra do cupuaçu só acontece até o mês de abril. A ideia é darmos mais visibilidade a tradição cultural da festa e, ao mesmo tempo, chamar a atenção dos turistas”, afirmou o prefeito Romeiro Mendonça (PDT).

De acordo com o vice-prefeito, Mário Abrahão (PDT), a prefeitura pretende potencializar ainda mais a Festa do Cupuaçu, na tentativa de atrair visitantes de outras regiões do país. “Queremos apresentar Figueiredo para o Brasil e para o mundo. Estamos na fase inicial, por enquanto. Arrumando a casa e dando prioridade a ações emergenciais. Porém, faz parte dos nossos projetos aquecer o turismo e o setor financeiro do município. Presidente Figueiredo é uma cidade de muitas riquezas, que precisam ser apreciadas e valorizadas País afora. Uma festa como essa nos proporciona a oportunidade de colocar em prática todos esses planos e, sobretudo, alavancar a economia, gerando mais emprego e renda”, explicou.

Atrações nacionais

As três atrações nacionais prometem agitar a 27ª Festa do Cupuaçu. Com vertente dentro do arrocha e do sertanejo, a nova sensação musical batizada como “sofrência”, será embalada pela cantora paranaense Nayara Azevedo. O público já aguarda ansiosamente para soltar a voz ao som da música “50 reais”, canção que se tornou um dos maiores sucessos comerciais da cantora em 2016, atingindo a segunda colocação da Brasil Hot 100 Airplay, parada da Billboard Brasil que mede a audição das faixas nas rádios brasileiras.

Quem também é esperado para animar a Terra das Cachoeiras com muito samba e pagode é o cantor Péricles, ex- integrante e fundador da banda Exaltassamba, mas que passou a seguir carreira solo desde 2012. O sambista irá apresentar os seus maiores sucessos como “Lembranças de Nós Dois”, “Feito pra Durar”, “Cuidado, Cupido” e “Final de Tarde”.

Considerada ícone da música sertaneja, a dupla Bruno & Marrone é quem vai embalar os corações apaixonados. Os cantores, que completam 32 anos de carreira neste ano, farão apresentação do novo lançamento de 2017: “Enquanto Eu Brindo Cê Chora”, além dos últimos sucessos “Agora”, “Isso Cê Num Conta”, “Tá Faltando Eu”, “Coração” e “Telão”. No repertório, também não vão faltar os sucessos antigos como “Dormi na Praça”, “Ligação Urbana”, “O Bom Perdedor”, “Vida Vazia”, “Por Um Minuto”, “Amor de Carnaval”, “Fruto Especial”, “Vai Dar Namoro”, “Quer Casar Comigo”, dentre outros.

Com informações da assessoria