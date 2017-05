Festa de Pentecostes deve reunir 100 mil no Centro de Convenções em Manaus

Com o tema “Vem Espirito Santo, com Maria, cuidar da Amazônia”, a comunidade católica realizará, no próximo domingo (4), a partir das 14h, as festividades de Pentecostes. A expectativa é que o evento reúna 100 mil pessoas no centro de convenções de Manaus, Sambódromo, Zona Centro-oeste da cidade.

De acordo com arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, o Pentecostes é a festa da igreja católica em que todos os cristãos são convidados a celebrar a vinda do Espirito Santo, ocorrido pela primeira vez em Jerusalém, cinquenta dias após a ressurreição de jesus.

Segundo Castriani, a Festa de Pentecostes será um momento de comunhão e alegria entre os fiéis. “Deus é misericórdia e amor. A misericórdia salvará o mundo e sem ela não chegaremos a lugar nenhum”, disse o arcebispo, ao destacar que Jesus ensinou a ser misericordioso.

Neste ano, a igreja católica espera reunir mais de 100 mil pessoas na festividade. Os participantes devem levar 1 kg de alimento não-perecível para doação à pessoas necessitadas.

Um dos diferencias deste ano, conforme arcebispo, é que o movimento religioso terá envolvimento de migrantes que irão ajudar na manutenção do local. Os catadores de resíduos recicláveis estarão dando destinação às matérias descartadas que podem ser reciclados.

Programação:

14h – Início da animação para a recepção do Povo de Deus

15h – Cantos de Animação

16h30 – Preparação para a Santa Missa

17h – Início da celebração da missa com transmissão ao vivo pela TV e rádio Rio Mar FM 103,5

19h – Início do Musical católico com encerramento às 21h30.

