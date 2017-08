Festa de comemoração? Empresa em Manaus oferece organização e kit-festas

Salão de festas decorado -foto: Divulgação

Antigamente planejar algum tipo de comemoração, podia dar dor de cabeça a quem se dispunha a realizar alguma festividade, seja ela casamento, formatura, aniversário, seminários ou a confraternização do pessoal da firma. Tudo deve ser pensado nos mínimos detalhes (dentro do orçamento) para que na data marcada, saia como planejado, e isso já começa com a lista de convidados, local, comes, bebes, decoração.

Para aliviar a correria, e o bolso de quem está à frente das organizações comemorativas, as empresas organizadoras de festas, começaram a disponibilizar no mercado, kit-festas, onde se encontra tudo que uma celebração ou evento precisam. É o caso da Princess Festas & Eventos, localizada na Av. Desembargador João Machado, nº 5080b, Alvorada I, zona Oeste.

Organização fica por conta da casa de festas -Foto:Divulgação

O empreendimento disponibiliza, além do espaço para 100 pessoas, pula-pula, casinha de bolinha e mesa clean para festas infantis, tapete vermelho, mesa buffet e centro de mesa para casamentos e 15 anos.

“Nós estamos há um ano trabalhando em um ambiente aconchegante, climatizado e compromissado com os clientes. Além de planejar e ornamentar o espaço com muito carinho, também queremos oferecer as pessoas mais tempo de comemorar a data especial e curtir momentos inesquecíveis do que ficar se preocupando com o planejamento”, explica a empreendedora Ivanete Praia.

