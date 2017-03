‘Festa das Tribos’ reúne torcedores do Garantido

O primeiro evento do Boi Garantido, na capital amazonense, lotou o Almirante Hall, na noite deste sábado (5). A galera rubra foi prestigiar a segunda edição do “Dabacuri do item 19”, realizado pelo Comando Garantido Manaus.

Os cantores Alex Corrêa; Roberley Assis, Felipe Jr, Carlinhos do boi e Leonardo Castelo participaram da festa bovina, animando a torcida com toadas de vários anos.

A nova cunhã-poranga do Garantido, Rayssa Bandeira, surpreendeu os torcedores entrando na festa tocando surdo. “Minha mãe é batuqueira. Foi uma homenagem aos batuqueiros também e, especialmente, à ela. Foi maravilhoso”, explicou a mais bela da tribo encarnada, que fará sua estreia oficial em Manaus, no Curral do Garantido, no dia 25 de março, no Cassam.

O grande show da noite ficou a cargo do apresentador oficial do Boi Garantido, Israel Paulain, que foi acompanhado pela Batucada; grupo de dança Wãnkõ-Kaçaueré e o Comando Garantido.

Com um repertório que mesclou toadas de várias décadas, Israel mostrou o motivo de ser o item número 1 no comando da galera.

“Ele (Israel) tem uma energia incrível. Não deixa as pessoas paradas e envolve o público. Realmente é o melhor”, avaliou a publicitária Moara Santos.

A coordenação do Comando Garantido avaliou que a festa foi positiva e antecipou o próximo evento da torcida organizada.

“Agradecemos à presença de toda torcida. E vamos continuar a movimentação e a preparação porque a temporada só está começando. O próximo evento será a feijoada do Comando Garantido, que deve acontecer perto do festival. Podem aguardar”, disse André Siqueira, um dos coordenadores do Comando.

Com informações da assessoria