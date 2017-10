Festa da Infância marca ação do Dia das Crianças no Novo Remanso

Palhaços, brincadeiras, lanches, presentes e kits de saúde bucal fizeram a alegria da criançada da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, localizada em Paraná de Amatari (AM), na semana das crianças, em uma ação realizada pela Umanizzare em parceria com os funcionários da Unidade Básica de Saúde Eudócia de Oliveira da Silva, neste fim de semana.

Cerca de 140 crianças foram presenteadas com bonecas, bolas, jogos, cadernos, lápis de cor e kits com escova, pasta dental e fio dental que a Umanizzare preparou para a ação social. A meninada ainda participou de diversas brincadeiras organizadas pela equipe de funcionários da UBS Eudócia, composta por três médicos, três enfermeiros, uma psicóloga, um fisioterapeuta, serviço social, duas técnicas de enfermagem, dois auxiliares de dentista e dois dentistas, cujo tema foi “Eudócia no Circo”, esteve presente também os palhaços Pirulito e Bolão.

O filho da terra e gerente da USB, o enfermeiro Josué Lima, quem teve a iniciativa de enviar um ofício à Umanizzare solicitando a parceria, demonstrando a necessidade das crianças terem um dia especial. De acordo com Josué, “foi uma grande alegria para as nossas crianças e eu tenho certeza de que, se não fosse a Umanizzare, não seria possível fazer esta festa tão bonita e, graças ao sucesso do evento, outras iniciativas serão propostas à empresa”, afirma.

A gerente técnica da Umanizzare, Maria Domingas, afirmou que a empresa desenvolve diversos projetos de proteção à infância nas unidades prisionais que administra no Amazonas e que demonstrou seu compromisso social, mais uma vez, ao participar diretamente de uma festa da comunidade ribeirinha. “Podemos mostrar o compromisso da Umanizzare com as comunidades, especialmente com a infância, com a sociedade, levando bem-estar, entretenimento, sonhos e esperanças a essas pessoas. Foi uma experiência única porque percebemos o resultado nos olhos de cada criança”.

