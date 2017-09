Fernando Meirelles faz filme sobre a relação dos papas Bento 16 e Francisco

As filmagens do longa, produzido pela Netflix, devem começar já em novembro – Divulgação

Após passar um período afastado da direção de longas, no qual se dedicou, por exemplo, à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos do Rio-2016, o diretor Fernando Meirelles voltará com um filme sobre a relação dos papas Bento 16 e Francisco.

De acordo com o site Deadline Hollywood, o primeiro a divulgar a notícia, o filme ainda não tem título, mas já tem definido os nomes dos atores que interpretarão os dois últimos papas da Igreja Católica.

Anthony Hopkins, que trabalhou com o diretor brasileiro em “360”, assume o papel do alemão Bento 16, enquanto Jonathan Pryce, que comandava a igreja de “Game of Thrones”, será o argentino Francisco.

As filmagens do longa, produzido pela Netflix, devem começar já em novembro, em Buenos Aires. A trama abordará a relação entre Bento e Francisco. O alemão começou seu papado em 2005, mas renunciou em 2013, dando lugar para Francisco, o atual papa.

