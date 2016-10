Fernanda Montenegro e Seu Jorge estão entre as atrações da 3ª edição do Passo ao Paço

O projeto da prefeitura de Manaus que reúne arte e gastronomia vai expandir a ocupação cultural no Centro Histórico de Manaus. Em sua terceira edição, o projeto vai ocupar mais três ruas com food trucks e palcos para apresentações culturais: Sete de Setembro, rua Taquerinha e Vivaldo Lima.

O Passo a Paço acontece nos dias 23 e 24 de outubro, no entorno do Paço da Liberdade, a partir das 16h, integrando a programação em comemoração aos 347 anos de Manaus, juntamente com o Boi Manaus que acontece nos dias 21 e 22.

Na programação cultural, o Passo a Paço traz uma das maiores divas do teatro brasileiro, Fernanda Montenegro, com o espetáculo ‘Nelson Rodrigues por ele mesmo’. Na música, Seu Jorge vai fazer o show principal do dia 23, domingo, e Johnny Hooker o show do dia 24, segunda-feira (feriado). Também no dia 23 os Djs Tubarão e Boss in Drama esquentam o público em palcos diferentes.

“Temos um evento que vai expandir a ocupação no Centro Histórico de Manaus com cultura em todas as suas expressões. A maioria das 24 atrações é local porque valorizamos nossos artistas em todos os nossos eventos e Fernanda Montenegro, Seu Jorge e Johnny Hooker abrilhantam esta edição do Passo a Paço”, declarou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

Grandes nomes da cena musical amazonense figuram na extensa programação de dois dias de celebração cultural em comemoração ao aniversário de Manaus. Pereira, Sinézio Rolim, Torrinho, Kátia Maria e Cileno são alguns dos nomes mais conhecidos da música local e que estarão nos palcos do Passo a Paço.

Elias Moreira, Marcelo Nakamura, Dudu Brasil, Claudinho Nunes, e Luana Aleixo também integram o grupo de cantores que se dividem entre os palcos do evento. As bandas e grupos fecham a seleção musical do projeto em grande estilo: Luneta Mágica, Glory Opera, Grupo Corcovado, Casa de Caba e Quarteto de Beiradão.

O Passo a Paço é realizado em parceria com a iniciativa privada. Tem patrocínio do Bradesco e os restaurantes participantes pagam taxa de permissão de uso do espaço público. De acordo o diretor-presidente da Manauscult, o patrocínio do Bradesco e as taxas de permissão custeiam as despesas de cachê das atrações nacionais.

Gastronomia

Uma das principais atrações do Passo a Paço é a gastronomia e neste quesito o evento será coroado com a participação de 40 pontos de venda de comidas dos restaurantes e food trucks mais conhecidos da cidade. Destaque para a barraca do convidado ilustre, o apresentador de TV e chef Olivier Anquier, que estará entre os chefs manauaras oferecendo seus pratos mais deliciosos a preços baratíssimos.

Os Restaurantes, food trucks e food bike participantes colocarão à disposição dos visitantes as melhores experiências gastronômicas das culinárias regional e mundial. Os preços e cardápios serão divulgados em breve.

“A feira gastronômica do Passo a Paço reúne, com a expertise de duas edições, os melhores restaurantes da cidade. Agora teremos o toque francês de Olivier Anquier para presentear todos que vierem prestigiar o Passo a Paço”, finalizou o diretor-presidente da Manauscult.

