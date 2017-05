Fernanda Montenegro e Lima Duarte farão par romântico em novela

O ator Lima Duarte revelou que viverá o par romântico de Fernanda Montenegro na próxima novela das nove da Globo, “O Outro Lado do Paraíso”.

Em entrevista ao “Programa Amaury Jr.” (RedeTV!) que vai ao ar nesta quarta-feira (10), Lima confirmou que participará do folhetim de Walcyr Carrasco, que será gravado na região do Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins.

Não será a primeira vez que os dois atores atuam juntos nas telinhas. Eles tiveram um relacionamento amoroso também em “Belíssima”, novela de 2005.

“O Outro Lado do Paraíso” tem estreia prevista para outubro.

Folhapress