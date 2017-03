‘Fernanda Loura’ é presa em festival de música

Francy Fernanda Silva da Costa, “a Fernanda Loura”, 25, foi presa pela equipe de investigação do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na noite de sábado (18). Ela é suspeita de tem participação em vários roubos em lojas de grande porte na cidade.

A suspeita foi detida enquanto participava do Festival Villa Mix, dentro do estádio Arena da Amazônia, localizado na avenida Constantino Nery, bairro Flores, na Zona Centro-Sul.

De acordo com o delegado Rafael Allemand, do 25º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Francy e o namorado, que não teve a identidade revelada, participam uma quadrilha que praticam assalto na Zona Leste da capital. A suspeita será apresentada hoje as 9h30 no 25º DIP, onde será esclarecido os fatos das investigações que levou a prisão de Francy.

Diogo Dias

EM TEMPO