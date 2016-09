Fernanda Gentil assume namoro homossexual com jornalista

A apresentadora do Globo Esporte, Fernanda Gentil, 29, assumiu nesta sexta-feira (30), o namoro com a jornalista Priscila Montandon, 34. A informação é da Coluna Boa Gente do Jornal O Globo.

Segundo a publicação, Fernanda está namorando a jornalista há três meses e já viajou com a companheira para a Grécia.

A apresentadora pediu respeito sobre o fato, principalmente, em se tratando dos filhos Gabriel e Lucas.

“Estou só exercendo meu direito de ser muito, muito feliz. Tenho apenas um recado, e é para os meus filhos, que mais cedo ou mais tarde podem ler ou ouvir tudo por aí: Lembrem de não se importarem com tudo o que dizem sobre nossa vida _ o que vale é que a mamãe fala com vocês em casa, olhando nos seus olhos. Não é o que vestimos que muda quem somos, e sim o que fazemos. Lembrem também, sempre, do nosso amor, que não tem cor, sexo ou raça. Amo vocês”, disse ao jornal.

Nas redes sociais, fãs da apresentadora comemoraram a novidade e estão felizes pela nova fase.

Fernanda Gentil já foi casada com o empresário Matheus Braga e em abril desse ano informou o fim da união de quase dois anos.