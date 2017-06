Férias de fim de ano aquecem vendas em agências de viagem de Manaus

As férias de fim de ano já começaram a movimentar as agências de viagens em Manaus e os destinos mais procurados são internacionais, como Estados Unidos, Caribe e países localizados na Europa. Alguns estabelecimentos já registram aumento de até 15% nas demandas.

A pouco mais de seis meses para o mês de dezembro, o manauense já vem se programando para aproveitar os destinos internacionais, e o pagamento parcelado com cartão e boleto é a escolha certa para equilibrar as contas.

A agente de viagens da Premier Viagens, Rosângela Moita, informou que as procuras se intensificaram para as férias do fim de ano. As vendas estão bem melhores que no ano passado, pois, segundo ela, em números reais, as procuras por pacotes de viagens tiveram um crescimento de quase 15%. “Como as pessoas estão comprando para o fim do ano, estão efetuando o pagamento no cartão, que tem a possibilidade de parcelar entre nove e dez vezes sem juros. Esse mecanismo é utilizado para que, ao chegar no período da viagem, não tenham despesas extras e possam aproveitar a viagem com recurso a mais”, disse

Rosangela Moita.

A agente de viagens explicou que o amazonense encontra pacotes para passar as férias em destinos internacionais, com valores a partir de R$ 10 mil para casal.

A presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav) e proprietária da Paradise Turismo, Cláudia Mendonça, informou que as vendas estão se intensificando para as férias de fim de ano e as pessoas que vão sair de férias no meio do ano já vêm comprando os seus pacotes de viagens há seis meses.

Segundo a presidente da Abav, os consumidores encontram vários tipos de pacotes de viagens na Paradise Turismo. Entretanto, a empresa vem trabalhando com pacotes sob medida. “O cliente informa qual o destino desejado e nós vamos em busca das melhores condições e roteiro para a viagem”, disse a agente de viagens.

Cláudia Mendonça explicou que a agência de viagens tem pacotes tanto para os Estados Unidos e Caribe quanto cruzeiros com pacotes completos por pessoa, a partir de R$ 8 mil.

