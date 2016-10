Feriado tem rodada cheia do amazonense de futebol infantil e juvenil

A segunda rodada da segunda fase dos campeonatos amazonenses das categorias infantil e juvenil irá invadir os gramados da capital. Oito jogos serão disputados nesta terça-feira (12). Dentre as partidas, destaca-se o confronto entre Manaus e Holanda pelo juvenil, que será realizado a partir das 14h, na Arena da Amazônia, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Rodada

Pelo infantil, quatro jogos irão movimentar a capital: três deles irão iniciar às 8h, Nacional x Rio Negro no CT Barbosa Filho, Sul América x Fast na Ulbra, Holanda e Manaus no Carlos Zamith. Também no Zamitão, às 14h, Tarumã e Clíper irão encerrar a rodada do sub-15.

A rodada dos atletas juvenis terá quatro duelos neste dia das crianças. Três dos confrontos ocorrerão às 10h. No CT Barbosa Filho irar ocorrer o clássico entre Nacional e São Raimundo; no Carlos Zamith irão duelar as equipes do Clíper e Rio Negro; Fast e Sul América se encontrarão na Ulbra; Às 14h, Manaus e Holanda irão fechar a rodada na Arena da Amazônia.

Arena volta a ser palco

O principal estádio do Norte do Brasil volta a ser palco de mais uma partida da categoria Juvenil. Desta vez, Manaus e Holanda vão fazer o uso da Arena da Amazônia.

“É a nossa primeira partida na Arena, a garotada está muito empolgada, animada e vamos tentar fazer um segundo turno melhor que o primeiro. Vamos tentar chegar entre os quatro primeiros e fazer a decisão”, destacou o treinador do Manaus, Roberley Assis.

Com informações de assessoria