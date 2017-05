Feriado do Dia do Trabalhador movimenta as saídas de Manaus

O movimento de carros nas principais saídas da cidade foi intenso neste domingo (30). A intenção do manauense era deixar Manaus para curtir o feriado do Dia do Trabalho, nesta segunda-feira (1º), nos municípios próximos à capital. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informou que ao menos 6 mil veículos passaram pelas barreiras da AM-010, BR-174 e AM-070, nesse domingo.

Homens da PM estiveram nas barreiras realizando as tradicionais operações deflagradas nos feriados prolongados. Entre as principais irregularidades encontradas somente ontem, estavam licenciamento do veículo em atraso, o não uso de equipamentos de segurança exigidos em lei e péssimas condições dos veículos que impossibilitava a circulação em rodovias estaduais e federais.

“Foram montados cinco postos de fiscalizações. Trabalhamos de duas formas. A primeira situação é a parte de orientação do condutor. Em seguida, é feita a parte administrativa, que corresponde à autuação. Existem várias situações que o condutor está infligindo o Código Brasileiro de Trânsito (CBT), e a maioria das infrações é por péssimas condições do veículo. Também nos deparamos com documentação em atraso. Ao serem abordados, os motoristas dizem que não sabiam que a situação gerava apreensão do veículo”, explicou o sargento da PM R. Souza. Hoje (ontem), a concentração dos trabalhos será nos dois lados da barreira para garantir a segurança no trânsito.

Devido à realização da Festa do Cupuaçu nesse fim de semana, no município de Presidente Figueiredo, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam) também intensificou as fiscalizações no serviço de transporte intermunicipais.

Segundo o órgão, os principais pontos de abordagem foram na rodoviária Huascar Angelim, barreira (entroncamento das rodovias AM-010 e BR-174), ponte Rio Negro e Terminal Rodoviário de Presidente Figueiredo. Atualmente, 16 linhas regulares de ônibus, operadas por cinco empresas, atuam no serviço de transporte rodoviário coletivo intermunicipal, com horários de partida de 5h às 23h. Além do transporte regular, veículos fretados também foram parados

pela fiscalização.

Nos terminais rodoviários de Manaus e Presidente Figueiredo, houve atuação dos fiscais na plataforma de embarque. Foram conferidos o cumprimento de horários, lotação adequada, gratuidades aos idosos, menores, pessoas portadoras de deficiência ou aposentadas por invalidez e a condição dos veículos.

“O transporte regular entre municípios deve ser prestado ao usuário de forma eficiente, segura e contínua. Garantir a qualidade desse serviço é uma das atribuições da Arsam, que regula e fiscaliza as empresas permissionárias e os veículos que realizam o fretamento eventual de passageiros. Sem esse controle ou de qualquer outro regulamento, o clandestino não é obrigado a prestar um serviço de acordo com os padrões estabelecidos. Em situação irregular, está sujeito à apreensão, impedindo o passageiro de chegar ao seu destino”, declarou Fábio Alho, Diretor Presidente da Arsam. O mesmo procedimento realizado pelo Batalhão de Trânsito da Polícia Militar e pela Arsam no domingo, será feito hoje (1º), durante o retorno dos condutores a Manaus.

Gerson Freitas

EM TEMPO