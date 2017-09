Feriadão: 15 mil pessoas devem deixar Manaus no feriado prolongado

Movimentação na rodoviária para passar o feriadão fora de Manaus já começou – Márcio Melo

Ao menos 15 mil usuários do transporte rodoviário intermunicipal são esperados pela Arsam (Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos do Estado do Amazonas) durante todo o feriado prolongado. A estimativa é para a capital amazonense e mais 16 municípios como Itacoatiara, Iranduba, Rio Preto da Eva, Manacapuru e Presidente Figueiredo.

Conforme o diretor-presidente da Arsam, Fábio Alho, serão cinco empresas de transporte operando. “Contamos com 50 agentes que estarão distribuídos estrategicamente nas principais saídas de Manaus, como a ponte sobre o rio Negro e na estação rodoviária da cidade. Serão fiscalizadas questões como segurança, conforto, higiene e gratuidade do idoso”, explica.

A autônoma Monique Texeira, 26, veio com a família passar uns dias de lazer na capital, mas retorna para sua cidade na véspera do feriado. “No feriado, vamos voltar para Itacoatiara, aproveitar a tranquilidade da cidade”, afirma.

Há também aqueles que vão em caravana para fora do país, como é o caso da fotógrafa Juliana Cavalcante, que vai aproveitar o feriado em Margarita, na Venezuela. “Já fui ao menos umas cinco vezes a Margarita, quero curtir este feriado prolongado principalmente para descansar, porque, querendo ou não, fico muito ligada ao trabalho. Como a ilha não está afetada pela crise financeira, resolvemos passar uns dias lá e voltar apenas no dia 11 de setembro”,

contou Juliana.

O funcionário público Adriano Silva, 30, vai passar o feriado em Curitiba (PR). “Vou a um congresso concorrer a um prêmio de comunicação. Vou aproveitar para conhecer a cidade, já que é a primeira vez que vou a Curitiba”, disse Adriano.

Uma das opções para aproveitar o feriadão são as viagens de barco para interior – Janailton Falcão

Segurança integrada

No feriado, o sistema de segurança pública fará operação integrada por meio da Seagi (Secretaria Executiva-Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada), Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Detran-AM (Departamento Estadual de Trânsito), Exército, Marinha, Aeronáutica, Seduc, Semed, Manaustrans, SMTU,

entre outros.

Esta é a primeira vez que as ações na Semana da Pátria serão coordenadas a partir do Centro Integrado de Comando e Controle para acompanhamento de serviços integrados de segurança ostensiva, judiciária, ambiental, socorro, trânsito, defesa civil e inteligência.

Frota de transporte coletivo terá reforço

As linhas de ônibus que atendem ao entorno do sambódromo e da Arena da Amazônia terão reforço na frota até a próxima quinta-feira (7) para atender a usuários que irão acompanhar as comemorações da Semana da Pátria, em virtude dos desfiles cívicos escolar e militar.

Na próxima terça-feira (5) e quinta-feira (7), quando será feriado, os ônibus irão operar com frota de sábado.

Em relação às interdições, em trechos das avenidas Constantino Nery, Pedro Teixeira, Lóris Cordovil e alameda do Samba, a rota dos ônibus também será alterada e seguirá os seguintes trajetos: na avenida Constantino Nery, será interditado o trecho entre a avenida João Valério e viaduto engenheiro Euclides Ricardo (avenida Desembargador João Machado); na Pedro Teixeira, será o trecho entre a avenida Djalma Batista e avenida D. Pedro; avenida Lóris Cordovil, entre avenida Constantino Nery e rua Vivaldo Lima e alameda do Samba, nos dois sentidos.

Os desvios seguidos serão os mesmos nos dias 5 e 7, mas as mudanças ocorrerão em horários diferentes.

