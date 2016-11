Fenômeno do Youtube, Marco Túlio apresenta o espetáculo Authentic Games neste domingo em Manaus

O youtuber mineiro Marco Túlio apresenta neste domingo (13), em Manaus, o espetáculo ‘Authentic Games: vivendo uma vida autêntica – o show’, que acontece no Centro de Eventos Amazonas Shopping, a partir das 18h.

Trata-se de um espetáculo multimídia – baseado no livro homônimo, que já vendeu mais de 150 mil exemplares – que mistura música, vídeos, games e interatividade, transportando o universo do YouTube para o palco, com a participação dos fãs. O cenário é um gigantesco telão de LED que recria o quarto do Marco Túlio e o incrível mundo dos games.

Ele comanda todo o show, que conta com a participação dos personagens que ajudaram no sucesso do projeto, como Authentic e Lydia, a Namorada Perfeita. Em formato de bonecos gigantes, eles dublam algumas músicas, fazem brincadeiras, dão dicas e interagem com a plateia.

Sobre o Authentic Games

O Authentic Games é um canal do Youtube que foi criado em 2011 por Marco Túlio, um adolescente mineiro, apaixonado por jogos – em especial o ‘Minecraft’ – que queria se divertir mostrando aos espectadores sua forma autêntica e única de jogar.

O que era um hobby cresceu vertiginosamente e hoje Marco Túlio é um dos maiores digital influencers do Brasil. O canal AuthenticGames tem mais de 6 milhões de inscritos e seus vídeos somam mais de 2.4 bilhões de visualizações.

Atualmente o youtuber participa dos maiores eventos relacionados ao mundo dos jogos como Brasil Game Show, maior feira de games do país; Brasil Mega Arena, maior evento de e-sport da América do Sul e YouTube Fan Fest, evento mundial do YouTube.

Informações sobre valores de ingressos podem ser obtidas no site ingresse.com ou pelo telefone (92) 99168-4111.

Com informações da assesoria